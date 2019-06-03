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魚刺劃傷上顎　他照吃辣「體溫飆38.9℃」全身感染險休克

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▲魚刺,喉嚨。（圖／翻攝自楚天都市報）

▲醫師表示，魚刺若是不小心劃破上顎千萬不要大意。圖非當事人。（圖／翻攝自楚天都市報）

大陸中心／綜合報導

武漢漢口一名48歲劉姓男子近日吃飯時上顎被魚刺劃破，不過他以為是小傷口不以為意，拔掉魚刺漱口後就沒放在心上。喜歡吃辣的他，連續幾天餐餐不是油燜大蝦就是火鍋，過了3天，傷口愈來愈大且出現發燒、咳嗽的症狀，嚇得他趕緊就醫；院方檢查後發現，患者是病菌侵入引發全身性感染，再嚴重一點的話可能休克致死。

綜合陸媒報導，武漢漢口一名48歲的劉姓男子21日晚上邊看電視邊吃魚，沒想到一個不留神，魚刺竟然刺傷上顎，他當下見狀趕緊拔出魚刺並漱口。由於劉男愛吃辣，他在拔出魚刺後，連續幾天餐餐都吃油燜大蝦或是火鍋，完全不把小傷口當一回事。

▲整尾白鯧作主餐　海邊咖啡廳才有的豪邁菜單。（圖／記者陳凱力攝）

▲吃魚若不小心吃到魚刺，要注意傷口是否發炎感染。（圖／記者陳凱力攝）

被魚刺刺傷上顎3天後，劉先生口腔的傷口不僅沒有癒合，反而愈來愈大還變得紅腫，且出現發燒、喉嚨痛、咳嗽的症狀。武漢市中醫醫院肺系病科醫師幫劉男量體溫後，發現他不但高燒38.9℃，上顎劃傷部位還發炎破潰，周邊紅腫了一大片，診斷為病菌侵入引發全身性感染。

病情確診後，醫師立即為患者採取有效的抗菌和抗生素治療，及時抑制住了病菌的進一步繁殖。醫師表示，皮膚出現傷口後，局部細菌容易侵入感染，加上患者不斷食用辛辣刺激的食物，導致病菌更快地侵入到全身，再嚴重的話很有可能出現休克；醫師也提醒，民眾被魚刺劃傷後，應加倍注意口腔清潔，更不宜吃辛辣刺激的食物，以免造成傷口感染。

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關鍵字：魚刺,上顎,吃辣,感染,休克,發燒,咳嗽

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