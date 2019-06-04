21歲女大生「咳半年以為是感冒」　住院5天來不及化療肺腺癌辭世

▲醫師表示，若出現兩周以上的乾咳又沒有併發感冒的話，要趕緊到醫院檢查。圖為示意圖，非當事人。（圖／記者黃克翔攝）

大陸中心／綜合報導

浙江一位21歲女大生小夢日前因為咳嗽、發燒住進了當地醫院，院方診斷為肺炎，經過2周的治療狀況仍未改善，隨後被送浙江大學醫學院附屬第一醫院呼吸內科就診。醫師表示，一看到她的片子就知道是肺腺癌晚期，做支氣管鏡檢查後，發現肺癌已發生轉移，「短短5天，來不及手術也來不及化療，小夢回天乏術。」

綜合陸媒報導，浙江大學醫學院附屬第一醫院呼吸內科主任、肺部疾病診療中心主任周建英近日在一場公益講座中，分享她之前接診的21歲病患小夢（化名）的例子。周建英表示，「短短5天，小夢從確診肺癌晚期到生命不能維持，生命鮮花就此凋零。」

▲由於肺癌的早期症狀較為隱匿，很多患者在診斷時已是中晚期。圖為示意圖。（圖／記者趙于婷攝）

周建英在講座中提到，「這個姑娘到我這看病時，已經咳嗽半年多了，她對於咳嗽並不在意，因為咳嗽程度並不大，而且也沒有出血的情況出現，沒有發燒，不影響吃飯，甚至連偶爾跑步都沒問題。」周建英還說，她覺得只是普通感冒，所以一直沒有到醫院做全面檢查，當地醫院也一直把她當肺炎病人，但是都沒有對症下藥。

周建英表示，「我看到她的片子，一看就是肺腺癌晚期，馬上做了氣管鏡，最後也證實了我的推測。」至於為何肺癌會被診斷為肺炎，周建英教授透露，「有的肺癌，腫塊像花菜一樣，有分葉，一下子就能分辨出來，但有的肺癌卻很狡猾，影像學形態長得像肺炎一樣，是一片片的。」

周建英透露，「從小夢的影像學檢查中顯示，她肺部大片白色，實際上是癌性淋巴管炎，也就是說肺癌發生轉移；令人惋惜的是，來不及手術，也來不及化療，短短5天，小夢的生命就不能維持。」她提醒，如果出現兩周以上的乾咳，又沒有其他感冒發燒的症狀，就要到醫院拍片看了。

消息一出引起不少網友熱議，紛紛在微博新聞討論串下留言表示「正在咳第三個月併肺炎的我真的嚇哭了」、「肺病本身就是不痛不癢，表像反應基本沒有，很多都是到了晚期才查出來」；也有網友提到「我妹就是咳嗽兩個月各種中藥西藥都用了，不管用，檢查出肺腺癌」。