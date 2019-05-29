　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

8年增值43倍！　范冰冰出脫唐德影視股份　1.66億入袋　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲范冰冰因逃稅風波神隱1年近期復出做公益。（圖／翻攝自范冰冰IG）

▲范冰冰因逃稅風波神隱1年，日前復出做公益。（圖／翻攝自范冰冰IG）

大陸中心／綜合報導

大陸藝人范冰冰因為逃稅風暴已沈寂整整一年，最近有媒體發現，她清倉「唐德影視」股份，套現人民幣3682萬元（約台幣1.66億元），而她在2011年成為股東時，僅出資人民幣85.6萬元（約台幣386萬），等於八年的時間，資產增長43倍。

《每日經濟新聞》報導，「唐德影視」2019年第一季財報顯示，昔日的「超級IP」范冰冰在公司前十大股東榜上消失，趙薇的哥哥和前嫂子也陸續減持。對此，范冰冰工作室證實：「販冰冰已於近期通過大宗交易的方式，將所持唐德影視股份全部轉讓給第三方。」

▲▼范冰冰北京工作室。（圖／記者曾俊豪攝）

▲范冰冰北京工作室因逃稅風暴人去樓空。（圖／記者曾俊豪攝）

報導指出，范冰冰在2018年12月31日時還是唐德影視的第八大股東，持有公司644.96萬股，持股比例1.61%。若按照該公司今年1月至5月區間最低股價5.71元計算，范冰冰此次清倉至少可以套現人民幣3682萬元。

至於曾經紅透半邊天的范冰冰，去年10月3日逃漏稅案調查結果出爐，稅務機關開罰人民幣8.84億元，到現在她的復出之路仍然困難重重，包含《巴清傳》、《爵跡2》、《大轟炸》和《手機2》等因此擱置。

報導提到，沒有戲演的范冰冰仍然試圖開拓事業版圖，她今年3月在北京開了間美容院，雖然有設計師自稱自己才是老闆，范冰冰只是前來「支持工作」，但媒體調查後發現，公司股東受益人為范冰冰的媽媽張傳美，佔股份比例為98％。

▲▼半步橋招待所，范冰冰軟禁之處。（圖／記者曾俊豪攝）

▲外傳范冰冰因逃稅被關在北京「半步橋招待所」。（圖／記者曾俊豪攝）

ET快訊
遭前任趕出門！她好心供吃住　閨蜜竟與男友滾床單還懷孕
花5元買二手底片…一洗出現清純比基尼！網神出本尊

關鍵字：范冰冰,逃稅,漏稅,特派現場

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

福建提「小四通」對接洽談　加速金馬通水、通電、通氣、通橋

兒子拒吃藥！媽出奇招「自製偽西瓜容器」　1歲萌娃喝到懷疑人生

8年增值43倍！　范冰冰出脫唐德影視股份　1.66億入袋　

中國未操縱貨幣　陸慷：建議美方別對他國匯率進行單邊評估

華聞快遞／中方推「大豆振興計劃」！2020年種植面積將達到1.4億畝

阿里企業將赴港2次上市　港交所總裁：遠走的人總會回家

這位「陸配」不一樣！　梁全威來台14年藉畫畫「找自己」

慘遭擰耳「整個人離地」！5歲妹妹血流不止縫6針...幼稚園：老師很敬業

走過大陸人口紅利與轉型　佛山機器人產業尚需時間和耐性

年底達到測試賽要求！陸首座跳台滑雪中心「雪如意」造型曝光

姊姊貼心餵飯：ㄛㄛ～秒變粗暴姐　弟弟無奈...人家只是想好好吃飯

「我很不想選總統」 柯文哲：別人領導國家更危險

叮叮..!!《聲林之王2》高雄海選　驚見第一季選手力拚再出位

阿嬤裝日本學生妹玩視訊交友 念到「阿姨壓著擦」超嗨笑到岔氣

綠島這樣玩！食衣住行懶人包　 超美藍洞、柴口天堂路奔向大海

黃立行「罕見發飆」嚇壞全場！　兇狠臉怒吼遲到學員「回去睡」

陳玉珍卡位趁隙「環抱蔣萬安」　橫躺主席台猛扯麥克風遭拉下台

三寶無極限！待轉區當停車格　女行李放好才上車...騎士看傻眼

後方狂按喇叭...轎車神Move躲過 貨車「煞車失靈」保齡球式撞三車

張雁名「雙重人格隨機殺人」!?　 天心一眼識破：你在裝病

福建提「小四通」對接洽談　加速金馬通水、通電、通氣、通橋

兒子拒吃藥！媽出奇招「自製偽西瓜容器」　1歲萌娃喝到懷疑人生

8年增值43倍！　范冰冰出脫唐德影視股份　1.66億入袋　

中國未操縱貨幣　陸慷：建議美方別對他國匯率進行單邊評估

華聞快遞／中方推「大豆振興計劃」！2020年種植面積將達到1.4億畝

阿里企業將赴港2次上市　港交所總裁：遠走的人總會回家

這位「陸配」不一樣！　梁全威來台14年藉畫畫「找自己」

慘遭擰耳「整個人離地」！5歲妹妹血流不止縫6針...幼稚園：老師很敬業

走過大陸人口紅利與轉型　佛山機器人產業尚需時間和耐性

年底達到測試賽要求！陸首座跳台滑雪中心「雪如意」造型曝光

日職／王柏融連兩打席保送　火腿靠羅德離譜失誤追平

景氣成長趨緩用人需求跟著減少　2月空缺數23.3萬個創近3年新低

50樓高史上最大畫作　下月21日在花蓮認證金氏記錄　

《炮仔聲》王宇婕親揭「真實年齡」！　網驚呆：看不出來

不斷更新／林益全深遠飛球接殺　富邦首局戰平統一

歐告正值青春期！被唸2句背對駕駛「女友嘔氣」　爸嘆：造反了

漢光演習意外　蔡英文親赴醫院探視傷兵頒慰問金

扯爆！八一氣爆抵押證明流浪5年　2019年才「重見天日」

影／年輕夫妻公車嗑藥變「喪屍」　留天真兒一旁呼喚媽媽

中職／中信兄弟連敗主因　伯納：得分不彰要神奇打線

大陸熱門新聞

霸氣學姊蒐證釣出內衣賊：別想畢..

陸媒狠批李嘉誠「真的跑了」

床的世界、和成研發長照產品登陸

兩岸同婚行不行　國台辦一句話回..

台薩恢復邦交？　國台辦提一中

氣老婆離家！3歲童遭狠父吊空中..

彰化女孩廣州996：想回台灣發..

馬雲「996是福氣」　勞工怒回..

24歲女當街遭捅10刀！恐怖男..

傳說對決歐美受挫　日活量僅10..

她廣州打拚3年：1分鐘看1次手..

他熬夜10天　口吐白沫昏迷急送..

1000萬名畫被毛小孩「完全撕..

環時總編：中國考慮限制對美出口..

更多熱門

相關新聞

男陸配梁全威 藉畫畫找自己

海基會今（29日）舉行關懷陸配服務，前往桃園拜訪在台灣經營畫室的「男陸配」梁全威。來台14年的他指出，和女性陸配相比，男性陸配常常受限於傳統觀念，到台灣後需要更長、更艱辛的調適過程，自己曾經歷七年的失眠問題，最後靠畫畫才找到自己，進而參與社區再造，推廣文化教育。

2020台灣最後一次選舉 國台辦回應

丟失華為包裹 聯邦快遞再道歉

關係升溫 梵蒂岡赴北京故宮辦展

金鋪奇才變地產大亨 李兆基6歲學做生意

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘

熱門新聞

潑酸24歲妻「焦黑毀容」　帥警：她婚後變香爐

每月撲倒董娘2次！小王：有腰力就好

「幫夫運」最旺的星座女Top 3

登山客攻頂聖母峰　瞬間死亡畫面曝光

耳機線「被電梯門纏住」她慘遭斬首

全球首見！ 大屯火山發現休眠「心跳」現象

正妹撞球鏡頭太母湯　彎腰露出邪惡視角

電鍍廠偷排氰化物　21歲新婚男「爸我不行了」亡

《素媛》爸崩潰！搬家11年才知「趙斗淳家又住隔壁」

阿伯珍藏軍服60年　臂章階級讓大家驚了

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

紅燈過馬路被撞雙亡！網批活該　家屬痛哭

快訊／韓藝人被經紀人強拍裸照與影片

才結婚2年…小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」

慘叫一聲來不及　他身體被切兩半

更多

最夯影音

更多

姊姊貼心餵飯：ㄛㄛ～秒變粗暴姐　弟弟無奈...人家只是想好好吃飯

「我很不想選總統」 柯文哲：別人領導國家更危險

叮叮..!!《聲林之王2》高雄海選　驚見第一季選手力拚再出位

阿嬤裝日本學生妹玩視訊交友 念到「阿姨壓著擦」超嗨笑到岔氣

綠島這樣玩！食衣住行懶人包　 超美藍洞、柴口天堂路奔向大海

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面