8年增值43倍！　范冰冰出脫唐德影視股份　1.66億入袋　

▲范冰冰因逃稅風波神隱1年，日前復出做公益。（圖／翻攝自范冰冰IG）

大陸中心／綜合報導

大陸藝人范冰冰因為逃稅風暴已沈寂整整一年，最近有媒體發現，她清倉「唐德影視」股份，套現人民幣3682萬元（約台幣1.66億元），而她在2011年成為股東時，僅出資人民幣85.6萬元（約台幣386萬），等於八年的時間，資產增長43倍。

《每日經濟新聞》報導，「唐德影視」2019年第一季財報顯示，昔日的「超級IP」范冰冰在公司前十大股東榜上消失，趙薇的哥哥和前嫂子也陸續減持。對此，范冰冰工作室證實：「販冰冰已於近期通過大宗交易的方式，將所持唐德影視股份全部轉讓給第三方。」

▲范冰冰北京工作室因逃稅風暴人去樓空。（圖／記者曾俊豪攝）

報導指出，范冰冰在2018年12月31日時還是唐德影視的第八大股東，持有公司644.96萬股，持股比例1.61%。若按照該公司今年1月至5月區間最低股價5.71元計算，范冰冰此次清倉至少可以套現人民幣3682萬元。

至於曾經紅透半邊天的范冰冰，去年10月3日逃漏稅案調查結果出爐，稅務機關開罰人民幣8.84億元，到現在她的復出之路仍然困難重重，包含《巴清傳》、《爵跡2》、《大轟炸》和《手機2》等因此擱置。

報導提到，沒有戲演的范冰冰仍然試圖開拓事業版圖，她今年3月在北京開了間美容院，雖然有設計師自稱自己才是老闆，范冰冰只是前來「支持工作」，但媒體調查後發現，公司股東受益人為范冰冰的媽媽張傳美，佔股份比例為98％。

▲外傳范冰冰因逃稅被關在北京「半步橋招待所」。（圖／記者曾俊豪攝）