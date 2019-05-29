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不滿少算工資2千元縱火燒死3命　油漆工死刑遭撤銷發回

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▲▼少2千元放火燒老闆一家！油漆工害2命裝傻…判死須賠840萬。（圖／東森新聞）

▲少2千元放火燒老闆一家！油漆工死刑判決遭撤銷發回。（圖／東森新聞）

記者吳銘峯／台北報導

台中市光復路某設計公司透天厝，2016年底遭人縱火，當場燒死公司何氏家族2人，另外何家1名長者也因火災引起併發症而死。檢警查出縱火者是先前在設計公司擔任油漆工的男子李昆霖，他不滿設計公司少算工資2千元，憤而縱火。一二審均將他判處死刑，上訴第三審後，最高法院29日認死刑判決有疑義，撤銷發回更審。

判決指出，李昆霖（51歲）原本受僱於該設計公司擔任油漆工，卻在工地飲酒遭何姓老闆告誡而辭職。2016年11月10日晚間，何姓老闆與李昆霖在公司內結算工資，李昆霖認為工資少算2000元而與何姓老闆起口角，最後李男拿了2萬3千元離開，又到對面小吃店喝酒。同日晚間李男打算搭車回高雄，但因身上酒味過重，接連遭兩家客運拒載，在客運站吵鬧遭警方帶回派出所。

李男心中積怨不滿，離開派出所後，凌晨1時多到設計公司樓下潑灑松香水、油漆等易燃液體後縱火，火勢一發不可收拾，李男見起火後離開現場。何姓老闆的大伯和父親逃生不及命喪火窟，阿公當時雖由看護以輪椅推離火場，倖免於難，但因火災燒傷後，併發舊疾，18日後死亡。檢警單位過濾監視器畫面後，逮捕李男，檢方依殺人罪嫌對他提起公訴。

法院審理時，李男一開始否認犯案，辯稱自己有夜間運動習慣，當時只是經過，並未縱火。但檢警提出監視器畫面，發現李男在火警發生前手持點燃的香菸出現騎樓，離開後1分鐘後就起火，且李男縱火後還回頭觀看，見現場冒出大火，才從容步行離開。法院因此認定他縱火，成立殺人罪，一二審法院均將他判處死刑。

案經上訴第三審，最高法院審理後，認為李男穿著的夾腳拖上有驗出其他可燃液體，與現場起火的油漆類物品不盡相同；另外二審判決引用中央警察大學沈勝昂教授出具之鑑定報告書，認定李男不具教化可能性而判處死刑，最高法院認為應該以鑑定人的身分，傳喚沈勝昂教授當庭接受詰問。而由於李男在案發當天下午2、3點起，到晚間9點都在喝酒，最高法院認為他犯案時，是否因受酒類影響而陷入精神障礙情狀？也有必要釐清，故全案撤銷發回台中高分院更審。
 

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關鍵字：法律,人權,油漆工,殺人,判刑,縱火,工資,最高法院,死刑,定讞,撤銷

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