面板機殼大廠10年賠光20億！股東質疑公司巧立名目掏空

▲緯晉公司於28日舉行股東常會，左至右為律師、監察人、代理主席、會計師。（圖片提供／小股東黃林素梅）

記者吳銘峯／台北報導

曾替奇美電子（已併入群創）生產面版機殼的緯晉公司，2007年由「及成電子公司」以18億餘元買下9成股權入主，當年營業額曾高達25億元。但緯晉公司業績不斷下滑，近年來營業額已不到5,000萬元，10年賠光20億元。緯晉公司質疑母公司「及成電子」巧立名目掏空，已經對檢調單位提出告發。

緯晉公司由黃良男及其家族在1978年創立，主要生產電子面版等產品機殼，2007年由當時股價達到134元的同業「及成電子公司」，以每股47元買下緯晉公司9成股權後，黃氏家族仍保有1成股權。併購當年的營業額仍高達25億元，但10多年過去後，卻落得如此下場。

緯晉公司在28日召開年度股東常會，就去年度的財務報告、清算註銷等案為報告，並對「本公司（即緯晉公司）107年度決算表冊案」、「本公司（即緯晉公司）107年度虧損撥補案」等議案要求股東常會承認。此外，會議中並針對緯晉公司的「清算註銷案」進行討論表決。但因黃姓股東質疑及成公司巧立名目掏空，帶同律師到場，對各議案提出質疑。

股東指出，緯晉公司與母公司及成公司間的「關係人交易」，其「應收款項」多達台幣數億元，均以逾越正常授信期間而轉列為「其他應收款」，且未於正常授信期間依法收取債權，進行法律催討，造成緯晉公司營運現金不足，且該「其他應收款」竟高達新台幣數億元，但緯晉公司均未對此提出相關催收資料。

股東因此轉而向立委陳情，立委在今年4月17日舉行說明會時，及成公司聲稱對緯晉公司有2億多元的「服務支援費用」，用以抵銷及成公司積欠緯晉公司的款項，而且緯晉公司對此加以認列，這讓股東無法接受。另外股東也質疑「服務支援費用」到底為何？尤其緯晉公司在28日的股東常會上，又改稱該項「服務支援費用」金額約為1.2億，與先前認列的2億元，金額相差8千餘萬。股東質疑，及成公司入主緯晉公司，2者形成「關係企業」，關係企業間的運作，何來「服務支援費用」之有？股東認為這是巧立名目。

