不爽一碗麵被偷吃！砍人砍到小腸斷　清潔隊員判賠148萬

▲因為懷疑麵被偷煮來吃，清潔隊員持西瓜刀砍傷同事。（圖／示意圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

記者楊佩琪／台北報導

台北市一姚姓清潔隊員與同事發生爭執，竟在辦公室內持西瓜刀連砍數刀，導致同事腹部受創、臟器外露，小腸都被截斷，所幸經急救後保住性命，不過姚男被依殺人未遂罪起訴。台北地方法院判決有期徒刑2年，民事部分得賠償148萬3150元，全案可上訴。

姚姓男子被控於2016年6月某日，在清潔隊辦公室內，因懷疑自己放在冰箱裡的一碗麵被同隊王姓隊員偷吃，氣得找王男理論，2人爆發口角，姚男到廚房拿了一把西瓜刀朝王男揮砍，王男雖然搬椅子抵擋，還是被砍傷，腹部臟器外露、小腸橫截斷裂、軟組織受損，所幸被送醫急救後撿回一條命。事後姚男被依殺人未遂罪起訴，一審台北地方法院判處2年有期徒刑。

姚男強調，他沒有故意殺人，當時只是想拿刀子嚇對方，因為王男搬了椅子，本來有把握不會砍到他，但刀子不小心滑下去才砍到他的腹部。姚男的委任律師表示，事發後姚男便前往派出所自首，也沒再追砍王男，且王男比姚男人高馬大，姚男如有殺人犯意，應對心臟等要害砍殺，而根據證人證詞，姚男進入辦公室時，王男已經知道他進來，也知道其手上拿著西挖刀，足認過失傷害。

法官認為，參酌證人等證詞，顯見當時姚男確實因情緒激動，持西瓜刀砍殺王男的胸部、腹部，皆為致命要害，力道也不輕，有殺人犯意。王男搬椅子阻擋，姚男沒砍到胸部改砍腹部，力道之大，顯然並非姚男所述「刀子不小心滑下去」。

況且辦公室內有不少物品，可做為傷害性較低的攻擊工具，但姚男卻到廚房拿西瓜刀，即便進入辦公室前有出聲警告王男，也不足認定沒殺人犯意。考量姚男至今尚未與王男達成和解，判決姚男2年有期徒刑，目前案件進入二審。

民事部分，王男認為因傷勢導致1年時間無法工作，加上醫藥費、看護費等，共求償227萬元。姚男則對於工作損失、交通費、營養費等部分，認為沒有理由要求他賠償。法官則判決姚男共需賠償148萬多元，全案可上訴。

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