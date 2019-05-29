韓國瑜凱道誓師　柯文哲稱「陳抗」遭糾正改口「嘉年華」

記者陳家祥／台北報導

挺韓團體6月1日下午2點將在總統府前舉辦「庶民總統團結台灣、決戰2020贏回台灣」全國大會師活動，預計動員10萬人上凱道，高雄市長韓國瑜將在下午5點大進場，進行30分鐘致詞。對此，台北市長柯文哲表示，應該不會出席；此外，藍營議員也關心路權一事，柯表示，不會刁難。

將在1日擔任活動主持人的台北市議員王鴻薇，29日總質詢時問及活動當天路權申請一事。先是問到柯文哲知不知道，柯說台北市一年有2000場「陳抗」，隨即被王鴻薇糾正「不是陳抗」，柯才改口說是「嘉年華」。

隨後北市警察局長陳嘉昌補充，路權申請已經核准，範圍在凱達格蘭大道北側，從公園路到中山南路段。柯文哲也說，不會刁難，不會幹這種事，強調台北市陳抗太多，就照sop，平常心、公開透明，該怎麼做就怎麼做。至於6月1日會不會去凱道？柯文哲說，「不知道，我要看一下行程。」

王鴻薇接著問，6月1日凱道有沒有任何可能會有破壞或滋擾的情資？陳嘉昌說，目前沒有接獲相關情資，但若有，一定會做區隔，道路交通會妥善維護。

去年韓國瑜最有名的「三山造勢」，最大特色就是有大量攤販設攤，但此次因為是首場造勢，且地點在總統府前凱道和博愛特區，陳嘉昌也說，過去凱道的遊行，不得有攤販設攤。王鴻薇另問，若有人要夜宿凱道是否可以？市警局說，集會是到晚上10點，至於民眾若是提早早上，會予以勸導，並協助至附近228公園周遭休息。



▲柯文哲市政總質詢。（圖／記者徐斌慎攝）