　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜凱道誓師　柯文哲稱「陳抗」遭糾正改口「嘉年華」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者陳家祥／台北報導

挺韓團體6月1日下午2點將在總統府前舉辦「庶民總統團結台灣、決戰2020贏回台灣」全國大會師活動，預計動員10萬人上凱道，高雄市長韓國瑜將在下午5點大進場，進行30分鐘致詞。對此，台北市長柯文哲表示，應該不會出席；此外，藍營議員也關心路權一事，柯表示，不會刁難。

將在1日擔任活動主持人的台北市議員王鴻薇，29日總質詢時問及活動當天路權申請一事。先是問到柯文哲知不知道，柯說台北市一年有2000場「陳抗」，隨即被王鴻薇糾正「不是陳抗」，柯才改口說是「嘉年華」。

隨後北市警察局長陳嘉昌補充，路權申請已經核准，範圍在凱達格蘭大道北側，從公園路到中山南路段。柯文哲也說，不會刁難，不會幹這種事，強調台北市陳抗太多，就照sop，平常心、公開透明，該怎麼做就怎麼做。至於6月1日會不會去凱道？柯文哲說，「不知道，我要看一下行程。」

王鴻薇接著問，6月1日凱道有沒有任何可能會有破壞或滋擾的情資？陳嘉昌說，目前沒有接獲相關情資，但若有，一定會做區隔，道路交通會妥善維護。

去年韓國瑜最有名的「三山造勢」，最大特色就是有大量攤販設攤，但此次因為是首場造勢，且地點在總統府前凱道和博愛特區，陳嘉昌也說，過去凱道的遊行，不得有攤販設攤。王鴻薇另問，若有人要夜宿凱道是否可以？市警局說，集會是到晚上10點，至於民眾若是提早早上，會予以勸導，並協助至附近228公園周遭休息。
 

▲▼柯文哲市政總質詢。（圖／記者徐斌慎攝）

▲柯文哲市政總質詢。（圖／記者徐斌慎攝）

ET快訊
彩券、統一發票中獎5000元以下將免課稅
苗議員FB嗆網友「回去給人X」　鄭聚然道歉
槓Uber條款！代僱司機圍政院怒砸雞蛋

關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,韓國瑜

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／民進黨敲定6月10-14日民調　納50％手機、柯文哲也入對比

快訊／獨派團體橫躺霸佔北平東路　遭警方迅速架離清場

王鴻薇批悠遊卡有三大病症　柯文哲宣示：6個月殲滅敵軍

一卡通入主北捷挨轟　柯文哲暗指被新潮流騙

賴清德接受手機民調　高嘉瑜抱屈：改變初選規則對他不公平

「郭台銘沒有要卡韓」劉宥彤：黨中央如果挺...為何沒有手機民調

雲林縣議會超過半數26名議員　公開力挺韓國瑜

台中首座多功能滯洪池將完工　盧秀燕：解決水患供應水源

韓國瑜凱道誓師　柯文哲稱「陳抗」遭糾正改口「嘉年華」

綠譏「中央處理器」　盧秀燕：跟中央「處理」要回原民獎勵金

姊姊貼心餵飯：ㄛㄛ～秒變粗暴姐　弟弟無奈...人家只是想好好吃飯

「我很不想選總統」 柯文哲：別人領導國家更危險

叮叮..!!《聲林之王2》高雄海選　驚見第一季選手力拚再出位

阿嬤裝日本學生妹玩視訊交友 念到「阿姨壓著擦」超嗨笑到岔氣

綠島這樣玩！食衣住行懶人包　 超美藍洞、柴口天堂路奔向大海

陳玉珍卡位趁隙「環抱蔣萬安」　橫躺主席台猛扯麥克風遭拉下台

黃立行「罕見發飆」嚇壞全場！　兇狠臉怒吼遲到學員「回去睡」

三寶無極限！待轉區當停車格　女行李放好才上車...騎士看傻眼

後方狂按喇叭...轎車神Move躲過 貨車「煞車失靈」保齡球式撞三車

張雁名「雙重人格隨機殺人」!?　 天心一眼識破：你在裝病

快訊／民進黨敲定6月10-14日民調　納50％手機、柯文哲也入對比

快訊／獨派團體橫躺霸佔北平東路　遭警方迅速架離清場

王鴻薇批悠遊卡有三大病症　柯文哲宣示：6個月殲滅敵軍

一卡通入主北捷挨轟　柯文哲暗指被新潮流騙

賴清德接受手機民調　高嘉瑜抱屈：改變初選規則對他不公平

「郭台銘沒有要卡韓」劉宥彤：黨中央如果挺...為何沒有手機民調

雲林縣議會超過半數26名議員　公開力挺韓國瑜

台中首座多功能滯洪池將完工　盧秀燕：解決水患供應水源

韓國瑜凱道誓師　柯文哲稱「陳抗」遭糾正改口「嘉年華」

綠譏「中央處理器」　盧秀燕：跟中央「處理」要回原民獎勵金

快訊／民進黨敲定6月10-14日民調　納50％手機、柯文哲也入對比

柯文哲推領養！抱小狗取名「柯黑」　萬名網友笑翻：讓牠吠

快訊／獨派團體橫躺霸佔北平東路　遭警方迅速架離清場

搶劫犯對攝影機「豎中指」　警方反擊帶回原處舉「V」手勢合影

玉山盃／李晨薰、陳志杰極速150　羅健銘：關鍵是均速

龜山島發現岩漿庫　學者警告：若噴發引起海嘯 宜蘭有一半不見

37家有線電視系統、4衛星頻道搶先達成100%HD傳送

信義計畫區頂級A貨人人搶　辦公室租金7年一坪漲500元

柯爾讚湯神攻防傲視其他後衛　伊巴卡難忘西冠G6被他轟11顆三分

2020大選是台灣最後一次？　國台辦嗆小英「騙術總會被拆穿」

2020總統選舉追蹤調查

投入國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘說，出來參選是為高雄市長韓國瑜解套，將來他若坐鎮中央，一定幫高雄發大財，並翻轉台灣經濟發大財。《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起來發表意見，讓您的聲音被聽..

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

政治熱門新聞

高雄麵攤生意掉4成　怒譙：擱想..

高副市長包庇親妹？　藍議員酸韓..

羅智強：韓國瑜年輕族群「全面崩..

柯文哲：韓國瑜怎麼會是庶民？

艦長性侵女少尉　海軍火速拔官移..

ET民調／國民黨總統初選　郭領..

李進勇出任中選會...這5人落..

國民黨甲動阻擋黃捷「性平小組」..

影／參加韓國瑜萬人造勢？ 吳敦..

董念台批館長　最壞的妖魔鬼怪

韓國瑜6/1上凱道　柯文哲：沒..

蔡賴私會2hr　29日中執會成..

王金平：陳水扁曾派蔡英文化解對..

畢典強撞造勢　爸媽選去挺韓大會

更多熱門

相關新聞

悠遊卡電子支付　柯：6月殲滅敵軍

台北市議員王鴻薇批評，在市長柯文哲任內，悠遊卡公司出現三大病症，柯文哲玩殘悠遊卡公司，不過柯文哲29日在市政總質詢誇下海口說，電子支付的部分「6個月殲滅敵軍」。

一卡通入主北捷挨批　柯文哲暗指被新潮流騙

雲林縣跨黨派支持阮雲林ㄟ女婿韓國瑜

郭台銘表態樂意參加6/1韓國瑜造勢　一起把蔡英文拉下台

替韓國瑜反擊柯P　郭台銘：當市長就不是庶民

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘

熱門新聞

潑酸24歲妻「焦黑毀容」　帥警：她婚後變香爐

每月撲倒董娘2次！小王：有腰力就好

登山客攻頂聖母峰　瞬間死亡畫面曝光

「幫夫運」最旺的星座女Top 3

耳機線「被電梯門纏住」她慘遭斬首

全球首見！ 大屯火山發現休眠「心跳」現象

阿伯珍藏軍服60年　臂章階級讓大家驚了

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

電鍍廠偷排氰化物　21歲新婚男「爸我不行了」亡

紅燈過馬路被撞雙亡！網批活該　家屬痛哭

快訊／韓藝人被經紀人強拍裸照與影片

童眼發黑成熊貓　失聯3天保母PO網求救

慘叫一聲來不及　他身體被切兩半

高雄麵攤生意掉4成　怒譙：擱想欲做總統

正妹撞球鏡頭太母湯　彎腰露出邪惡視角

更多

最夯影音

更多

姊姊貼心餵飯：ㄛㄛ～秒變粗暴姐　弟弟無奈...人家只是想好好吃飯

「我很不想選總統」 柯文哲：別人領導國家更危險

叮叮..!!《聲林之王2》高雄海選　驚見第一季選手力拚再出位

阿嬤裝日本學生妹玩視訊交友 念到「阿姨壓著擦」超嗨笑到岔氣

綠島這樣玩！食衣住行懶人包　 超美藍洞、柴口天堂路奔向大海

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面