雲林縣議會超過半數26名議員　公開力挺韓國瑜

記者傅誠／雲林報導

雲林縣議會共43席次，由國民黨團、民意政團、誠信黨團跨黨派號召下，以超過半數的26名議員，29日在議長沈宗隆帶領下與張麗善縣長共同在議會大廳舉行「力挺韓國瑜參選總統記者會」，沈宗隆一再強調表示，人親土親，韓國瑜是雲林的女婿，看到他在媒體上不斷的被抹黑，相當不忍，以韓國瑜對庶民的了解，不管是在情感上或對雲林未來的建設發展，都更應該全力相挺。

▲雲林縣議會26名議員與20鄉鎮的民意代表，公開連署挺韓。（圖／記者傅誠攝）

雲林縣議會29日熱鬧滾滾，來自20個鄉鎮將近200多位的各級民意代表和議員，集結在議會大廳高喊「韓國瑜、當選」，宣誓力挺自己的雲林女婿參選總統，沈宗隆說，韓國瑜相當接地氣，就任高雄市長短短五個月，深受市民支持與肯定，我們和庶民都有共同的期待，希望他能夠帶領台灣的民眾更進一步走向美好的未來。對於最近大家一直抹黑韓國瑜，說他一天到晚打麻將，如果全台打麻將的人都投他他一定當選，還有人說他一天到晚喝酒，全台喝酒的人如果都投他，是不是也一定高票當選？大家不要繼續抹黑、抹紅。



稍早縣長張麗善受訪時再一次表示，基於本身自己和韓國瑜的感情和地緣關係，以及鄉親的殷殷期盼，雲林女兒挺雲林女婿是天經地義的事，已經是相當明確了。至於6月1日是否會北上參加造勢活動，她說如果有時間的話，站在雲林鄉親的立場，應該在這個時候給韓國瑜送上最大的溫暖，讓他感受到雲林永遠是他的家。