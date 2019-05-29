退將赴陸「唱對岸國歌」要罰　國台辦：民進黨當局政治打壓兩岸交流

▲退將吳斯懷等出席中國大陸「紀念孫中山先生誕辰150周年大會」。（圖／翻攝自CCTV直播）

記者陳政錄／北京報導

繼延長前正副總統馬英九、吳敦義赴陸管制期限後，民進黨近日對退伍將領赴陸行為也從嚴規範，並擬對參與兩岸「民主協商」人士適用「外患罪」。對此大陸國台辦發言人表示，這是民進黨當局出於一己之私，用政治理由打壓限縮兩岸交流的手段。

台灣退役將領吳斯懷等赴陸參加活動，並唱「對岸國歌」一直受到非議，先前行政院長蘇貞昌更說要「永久限制」。對此，立法院23日已初審通過《兩岸人民關係條例》部分修正條文。

▲大陸國台辦發言人安峰山。（圖／記者陳政錄攝）

規範主要是針對「行為管制」，其中明定國防、外交、大陸事務、國安相關機關的政務副首長或中將以上人員退休後，前往大陸參加黨政軍舉辦，由大陸領導人舉辦的活動，要經過原服務機關同意，並不得對象徵大陸政權的旗、徽、歌等行禮、唱頌，妨害國家尊嚴。最重將剝奪月退俸。

對此大陸國台辦發言人安峰山指出，兩岸同胞通過各種形式開展交流對話和溝通合作，為改善和發展兩岸關係、增進兩岸同胞的利益福祉發揮了重要的作用。

他批評，一段時間以來，民進黨當局出於一黨一己之私，以政治理由限制兩岸人員往來和交流，打壓參與兩岸交流的台灣人士，這與台灣民眾希望加强两岸交流的願望是背道而馳的，嚴重損害了台灣同胞的利益福祉。

值得注意的是，近日高雄市長韓國瑜表示，「民進黨人非常想去大陸」，只是卡著黨紀處分無法成行。安峰山則回應，對台灣人士相關言論不做評論。不過他重申，兩岸關係好，台灣才會好，台灣同胞的利益福祉才能得到維護和增進，大陸對民進黨和我們交往的態度是非常明確的。

對於外患罪，安峰山說，陸方一直表示，民主協商是推進兩岸關係和平發展的正確方向，符合兩岸民意和時代潮流。凡是有利於兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益的事情，都應該積極推動。