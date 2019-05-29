兩岸同婚行不行　國台辦一句話回應

▲台灣日前開放同婚登記結婚首日，在台北市同婚登記狀況。（圖／記者李毓康攝）

記者陳政錄／北京報導

台灣日前通過同性結婚專法，兩岸同姓伴侶能否也能互訂終身引發討論，對此大陸國台辦發言人安峰山今天僅以簡短19字回應，表示「大陸實行的是一男一女結為夫妻的婚姻制度」。

針對兩岸同性伴侶如何結婚，據我方陸委會副主委陳明祺日前解釋，兩岸同性伴侶將來也可依《兩岸人民關係條列》及《釋字748號》的精神，在台辦理婚姻登記。

▲大陸國台辦發言人安峰山。（圖／記者陳政錄攝）

不過，現行兩岸婚姻申辦的流程，雙方須先取得大陸頒發的結婚公證書，但大陸目前未開放同性婚姻，在相關行政配套措施出爐前，兩岸同婚還處於「卡關」的狀態。

今天國台辦例行記者會上，媒體針對兩岸同性伴侶如何結婚、以及台灣通過同性專法詢問陸方看法，對此安峰山表示，陸方有注意到了，但僅以簡短19字回應，表示「大陸實行的是一男一女結為夫妻的婚姻制度」。

值得注意的是，針對兩岸同婚的配套辦法，若未來以不須先在大陸登記，以「來台登記制」方式成行，則按現行規定，大陸民眾必須出示經海基會驗證的「單身證明」文件。





▲現行兩岸結婚程序。（圖／海基會）

由於過去該文件為防止假結婚，海基會在驗證時，都會加註「不得作為結婚用途」的註記，等於也無法用於同婚登記，因此海基會24日時，宣布取消該「不可作為結婚登記」註記。

海基會發言人管安露表示，取消註記是希望讓驗證回歸本質，海基會不再規範文件用途，因此，只要結婚登記的權責單位認可，驗證過的單身證明也能適用於兩岸同婚。