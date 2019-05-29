粵港澳大灣區邀台商考察　國台辦：預計300多人出席活動

▲去年完工的港珠澳大橋。（圖／視覺中國）

記者蔡紹堅、陳政錄／台北－北京報導

廣東將6月3日至5日將舉辦「台商一起來，融入大灣區」活動，對此，國台辦發言人安峰山指出，舉辦本次活動是對台胞台企對粵港澳大灣區高度關注和熱切期望參與到大灣區建設中來的積極回應，將為台胞台企詳細解讀大灣區發展規劃和相關政策。

▼國台辦發言人安峰山。（圖／記者曾俊豪攝）

安峰山29日在例行記者會上表示，為了支持台胞台企把握和分享粵港澳大灣區的建設機遇，深化兩岸融合發展和促進兩岸經濟文化的交流合作，「台商一起來，融入大灣區」主題活動將於6月3日至5日在廣東舉辦，有關部門、廣東省領導、兩岸企業家峰會雙方理事長、台灣工商團體和台資企業代表以及台灣青年代表約300人將出席活動。

安峰山提到，舉辦本次活動是對台胞台企對粵港澳大灣區高度關注和熱切期望參與到大灣區建設中來的積極回應，將為台胞台企詳細解讀大灣區發展規劃和相關政策，台胞台企代表將考察廣州、深圳、珠海、佛山、東莞等大灣區城市，同時實地瞭解前海及橫琴新區等重大發展平台。

安峰山強調，「希望此次活動能夠幫助台胞台企深入瞭解大灣區，融入大灣區，共享機遇、共謀發展、共創雙贏。」

▼大陸近年積極發展粵港澳大灣區。（圖／視覺中國）