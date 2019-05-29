前朝員工「每隔幾天」夜闖市長室　韓國瑜：換電池時間到了？

▲韓國瑜質疑吳嫌規律潛進市長室是為了換電池。（圖／記者賴君欣攝）

記者李唯甄、賴君欣／高雄報導

前高雄市長陳菊編制內的吳姓攝影官，在春節期間深夜潛入市長室被逮，而且事後調查，發現他至少已經偷偷進去市長室5次，對此，韓國瑜29日受訪表示，「他每次隔幾天、這很容易聯想，是不是要換電池？是不是我被監控了？」，更喊話檢察官「如果真的依竊盜罪辦了，背後應該不單純」。

高市府前朝吳姓員工被監視器拍下，進出市長辦公室至少有5次，後續吳嫌也交出竊得的前後任市長紅包袋、文宣品等物，之後被以竊盜罪嫌送辦。但韓國瑜認為事情沒這麼單純，「這名吳姓員工每次到市長室大概隔幾天時間？」，「是不是要換電池？」，認為自己的一舉一動，可能早就被監控。

▲韓國瑜就職後就不太愛使用四維中心市長辦公室，原因是擔憂遭到竊聽。（圖／記者洪正達攝）

「我們接到太多警告、太多告知，所以心裡面不知不覺會產生一些警戒的心」，韓國瑜坦言，這段時間以來接到許多警告，除了吳姓攝影官事件以外，現在又外傳有前朝機要帶走涉及數億的公文，之後才繳回，韓國瑜對此痛批，「覺得訝異，超乎正常民主社會應有的規則」，「如果一個院轄市長因為改朝換代、被全部24小時監控，我想全台灣人民都無法接受」。



韓國瑜在今年一月份宣布，將在過年後把市長辦公室從原本的四維行政中心搬到鳳山，當時新聞局表示，除了象徵新的開始、同時也方便就近和教育局、農業局、觀光局等局處首長直接討論政策。二月春節時期就發生吳姓員工竊盜事件，直到三月份，市長辦公室才正式搬到鳳山行政中心，這敏感的重疊時間，也讓韓國瑜質疑是否被安裝竊聽器。