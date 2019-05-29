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福建兩岸融合新政　支持台資企業「推動台企科創板上市」

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▲▼福建省,福建,廈門。（圖／CFP）

▲福建廈門在經貿上與台灣有許多往來。（圖／視覺中國）

記者蔡紹堅／綜合報導

福建省日前推出《關於探索海峽兩岸融合發展新路的實施意見》，內容中提到，要提升兩岸交貿合作的暢通，包含打造兩岸共同市場、深化閩台優勢產業融合發展、加快對台金融合作先行先試、增強現代服務業合作新動能、對台農業合作持續走前頭、提升對台貿易便利化水平、支持台資企業創新發展。

打造兩岸共同市場方面，《意見》中指出，要推進對台經貿合作信息匯聚與資源共享，推動涉稅交流合作。對重大龍頭類、示範類台資項目優先給予用地指標保障。新設立台企可按大陸企業申請註冊。

深化閩台優勢產業融合發展方面。要支持優勢集成電路項目加快建設。加快古雷石化園區建設，支持台灣石化企業來閩投資，打造兩岸石化產業合作基地。建設南靖精密機械製造等產業園，鼓勵台灣工具機企業入駐。

加快對台金融合作先行先試方面。要推進兩岸合資證券項目。將自貿試驗區內台企資本項下便利化試點政策擴展至全省。擴大向台胞頒發金融信用證書試點。推動建設服務台資企業的專業化區域性股權市場。探索人民幣與新台幣直接清算結算。

增強現代服務業合作新動能方面。要推動在莆田媽祖健康城建設兩岸生技和醫療健康產業合作區。在閩投資的台資養老機構用電、用水、用氣按大陸同類企業標準執行，享受同等稅收優惠政策。推進廈門、泉州、平潭「兩岸冷鏈物流產業合作城市」建設。

對台農業合作方面。要加快建設台灣農漁產品交易中心。爭取放寬台灣特色農機具、肥料、種子等進口許可。省級財政每年安排貼息資金扶持台灣農民創業園建設，設立一批閩台農業融合發展產業園區。台灣同胞取得的集體統一經營林地可辦理不動產登記，支持憑證融資開展抵押貸款。

提升對台貿易便利化水平方面。要擴大金門酒廠、馬祖酒廠所生產的高粱酒在閩銷售。爭取設立五通碼頭進境免稅店。擴大台灣進口商品第三方檢測結果採信，推進閩台口岸監管無縫對接。推動對台小額貿易實行優質品牌產品「先放後檢」監管。推動閩台海鐵多式聯運，為台灣貨物經台閩歐班列運輸出口提供更便利的過境通關。

支持台資企業創新發展方面。要推動台企科創板上市，台企股份制改造享受同等獎補。推動閩台合作建設高水平科研創新平台，符合福建省產業轉型升級需求的，給予專項資金支持。

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關鍵字：福建,台企科創板

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