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華聞快遞／蘇州台企加速智能化技術改造　生產效率提高30%-40%

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▲華聞快遞／蘇州台企加速智能化技術改造　生產效率提高30%-40%（圖／中新社）

▲航拍蘇州工業園區核心商務區。（圖／中新社）

《江蘇》蘇州台企加速智能化技術改造　生產效率提高30%-40%

蘇州市政府台灣事務辦公室30日指出，目前蘇州市一批大中型台資企業開展大規模機器換人、加快智能車間改造已初見成效，企業生產效率提高了30%至40%。作為台商在大陸投資最密集、兩岸經貿文化交流最頻繁的地區之一，蘇州全市已累計批准台資企業超過11000家；截至2018年底，蘇州全市的台資企業中，有13家將總部設在了蘇州；29家台企上市，佔大陸上市台資企業總數的37%。（中新社）

《北京》金融業收入最高！去年就業人員平均工資94258元人民幣

北京30日發布2018年全口徑城鎮單位就業人員平均工資為94258元（人民幣，下同)）。北京市人力資源和社會保障局表示，依據國家《降低社會保險費率綜合方案》，以城鎮非私營單位就業人員平均工資和城鎮私營單位就業人員平均工資為基礎，核算確定了2018年北京市全口徑城鎮單位就業人員平均工資為94258元。（中新社）

《上海》38個外資項目在上海集中簽約　總金額492億元人民幣

上海市政府30日舉行外商投資項目集中簽約儀式，38個項目投資總金額492億元人民幣。同時，港台企業也積極投資上海，香港崇邦集團投資121億元人民幣，開發運營商業綜合體項目；台灣聯華集團對上海地區總部增資10億元人民幣，提升總部功能。（中新社）

《北京》中關村科技服務冬奧論壇在京舉辦　近百項高新技術產品亮相

作為2019年中國國際服務貿易交易會的活動之一，中關村科技服務冬奧論壇於30日在北京舉辦，聚焦安防運維、5G共享、運動科技、建築節能、清潔環境、視頻轉播等領域，展示推廣近百項新技術新產品。（中新社）

▲華聞快遞／蘇州台企加速智能化技術改造　生產效率提高30%-40%（圖／中新社）

▲中關村科技服務冬奧論壇在京舉辦。（圖／中新社）

《新疆》首條到中亞全貨機航線開通運營

一架波音757-300全貨機30日從烏魯木齊機場起飛，滿載新疆眾和現代物流有限責任公司承運的服裝等電商貨物，抵達吉爾吉斯斯坦首都比什凱克，標誌著中國新疆首條到中亞的全貨機航線開通運營。據悉，該航線開通之初，初定每週1班，週四執行飛，北京時間12時30分從烏魯木齊起飛至比什凱克，比什凱克時間13時30分從比什凱克起飛至烏魯木齊。（中新社）

《海南》第二條海底電力通道投入運行

南方主網與海南電網二回聯網工程30日正式投入運行，海南島與大陸形成了兩條海底電力大通道，將進一步增強海南電網的安全可靠性，為海南自貿區（港）建設提供堅強的電力支撐。（中新社）

《上海》第二屆進博會全國招商路演宣介活動在滬舉行

以「聚力招商，點亮CIIE」為主題的第二屆中國國際進口博覽會全國招商路演宣介活動30日在上海外灘舉行；這標誌著第二屆進口博覽會企業商業展籌備工作由招展向招商轉變。（中新社）

《福建》34個國家和地區客商赴福州「漁博會」覓商機

2019海峽漁業周·中國國際漁業博覽會（漁博會）30日在福州啟幕，來自日本、澳大利亞、加拿大、巴西等34個國家和地區的近400家企業赴會共覓商機。本屆「漁博會」規模達46000平方公尺，其中大陸境外、省外的展商佔比達到56%，預計約有1.3萬名境內外專業觀眾參會採購洽談。（中新社）

▲華聞快遞／蘇州台企加速智能化技術改造　生產效率提高30%-40%（圖／中新社）

▲巨型魚丸吸引大批民眾參觀。（圖／中新社）

ET快訊
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關鍵字：華聞快遞,江蘇,蘇州,北京,上海,新疆,海南,福建

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