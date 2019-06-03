男童過馬路往右看　竟遭左方來車「慢速撞擊」捲輪下慘死

▲ 11歲男童在斑馬線上遭到小客車撞擊，捲入車底。（圖／翻攝自梨視頻）

大陸中心／綜合報導

福建泉州市惠安縣最近發生一起死亡車禍，一名11歲男童小軍（化名）5月27日上午在上學途中經過一處斑馬線時，遭到一輛白色小客車車迎頭撞上，不幸被捲入車輪下方身亡。

根據《梨視頻》報導，這起事情發生在惠安縣螺城镇建設北街、惠安高級中學大門口的斑馬線。當天上午7點左右，小軍正準備到學校上課，他一個人站在沒有設置紅綠燈岔路口，左顧右盼確認來車，準備過馬路。

沒想到就在小軍轉頭查看右側有無車輛時，他的左側突然有一輛白色小客車朝他靠近，這輛車一轉正龍頭，就直接撞上小軍，並將他輾進左前輪底下。等到醫護人員抵達現場時，小軍早已沒有生命跡象。

小軍的父母接獲通知，隨即也來到事故現場，一看見孩子的遺體和地上斑斑血跡，便忍不住癱坐在地上，抱頭痛哭。

▲ 男童父母抵達現場見到兒子屍體，忍不住跪地痛哭 。（圖／翻攝自梨視頻）

目擊者提到，「當時這輛車的車速並不快，也不知道怎麼就突然撞上去了，我看她穿著4公分的高跟鞋還開車，可能是個駕駛新手，誤將油門當成煞車踩了吧。」

肇事的小客車劉姓女駕駛聲稱，當她行經該路段時，一旁的女兒一直在吵鬧說有東西掉了，於是她轉頭瞥一眼女兒，沒想到一回頭來就撞上了小軍，又沒有踩好煞車，才會將他捲入輪下。目前警方已經將肇事的劉姓女駕駛移送警局，準備針對這起事故展開近一步調查，以釐清事發原因。

據悉，小軍就讀於惠安第三實驗小學五年級，成績優異、喜歡跳街舞，最近才剛在一個街舞比賽裡拿了冠軍，沒想到卻發生這樣的憾事。

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