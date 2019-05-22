把膠帶玩成一種藝術　聚膠行動#TapeArt 全球首展7月登場

隨著時代變遷，藝術形式也跟著進化多變，人們開始接觸更為新穎的藝術世界，從美術館或博物館裡那些大師畫作與雕像，再到街頭小巷裡到處可見的塗鴉噴繪，都能涵蓋在所謂的藝術範疇內，各自擁有不同的價值。而藝術創作除了風格與靈感之外，有時還得自我挖掘帶有藝術語言的「梗」，像是能快速連結起作品與藝術家的媒材介質，讓作品擁有高辨識度與視覺性。

Tape Art膠帶藝術，就是以人們日常生活常見的膠帶做為創作裡「梗」，藝術家往往只在紙上或腦海裡簡單完成作品構圖後，便開始拉開膠帶張貼、修剪、接著再張貼再修剪，由於膠帶成本低加上取得容易，且與噴漆藝術最大的區隔，就是它幾乎能在不同的材質上快速安裝與完整移除，讓膠帶成為一種高效率、不受限的藝術創作媒材。接下來，就讓城市美學新態度帶大家來看看歐美流行多年，目前正夯在潮流中的Tape Art膠帶藝術，可以玩到多極致！

TAPE THAT

2011年成立於德國，團體由六位各自擁有不同專業的年輕藝術家組成，主要以現代藝術風格為題進行創作，作品內涵受街頭塗鴉影響與啟發，常使用膠帶來創建複雜結構與非理性秩序等線條畫面，有時作品裡會搭配夜光材質與燈光裝置來製造不同的藝術氛圍。作品呈現方式多元不受限，如地下俱樂部、廢棄建築、高樓大廈等，都能成為他們的創作載體。

請繼續往下閱讀...

pic via TAPE THAT IG

//////

今年暑假，柏林膠帶藝術界的指標團體TAPE THAT，應邀來到台北松山文創園區進行展覽現地創作，這將會是一場結合視覺、空間、美學的膠帶藝術新體驗。作為「全球首展」，台北站共有11個獨立展區，將完整展出TAPE THAT一系列作品，包含平面膠帶畫、錯視多層次裝置、膠帶鏡屋、經典偽裝空間、RGB夜視廊道、膠帶藝術紀錄片首發以及觀展限定的群眾創作區。每個空間與轉角都安排獨特的視覺衝擊與設計巧思，像是平面膠帶畫的部分創作靈感取材源自台灣地方文化的官將臉譜與傳統書法，從構圖拼貼到色彩運用，要顛覆大眾對膠帶使用的日常想像。

【展覽資訊】

「聚膠行動 # TapeArt 全球首展」

● 展覽期間：2019.07.13(六) – 09.01(日)

● 展覽地點：松山文創園區多功能展演廳 製菸工廠2F (台北市信義區光復南路133號)

● 開放時間：10:00-18:00 (17:30停止售票入場）

● 官方網站：https://www.greenland-book.com/tw/exhibition/

● 粉絲專頁：https://www.facebook.com/greenland.books/

（完整文章請看城市美學新態度）

※本文由城市美學新態度授權報導，未經同意禁止轉載。