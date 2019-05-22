　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

把膠帶玩成一種藝術　聚膠行動#TapeArt 全球首展7月登場

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

隨著時代變遷，藝術形式也跟著進化多變，人們開始接觸更為新穎的藝術世界，從美術館或博物館裡那些大師畫作與雕像，再到街頭小巷裡到處可見的塗鴉噴繪，都能涵蓋在所謂的藝術範疇內，各自擁有不同的價值。而藝術創作除了風格與靈感之外，有時還得自我挖掘帶有藝術語言的「梗」，像是能快速連結起作品與藝術家的媒材介質，讓作品擁有高辨識度與視覺性。

Tape Art膠帶藝術，就是以人們日常生活常見的膠帶做為創作裡「梗」，藝術家往往只在紙上或腦海裡簡單完成作品構圖後，便開始拉開膠帶張貼、修剪、接著再張貼再修剪，由於膠帶成本低加上取得容易，且與噴漆藝術最大的區隔，就是它幾乎能在不同的材質上快速安裝與完整移除，讓膠帶成為一種高效率、不受限的藝術創作媒材。接下來，就讓城市美學新態度帶大家來看看歐美流行多年，目前正夯在潮流中的Tape Art膠帶藝術，可以玩到多極致！

TAPE THAT

2011年成立於德國，團體由六位各自擁有不同專業的年輕藝術家組成，主要以現代藝術風格為題進行創作，作品內涵受街頭塗鴉影響與啟發，常使用膠帶來創建複雜結構與非理性秩序等線條畫面，有時作品裡會搭配夜光材質與燈光裝置來製造不同的藝術氛圍。作品呈現方式多元不受限，如地下俱樂部、廢棄建築、高樓大廈等，都能成為他們的創作載體。

請繼續往下閱讀...

pic via TAPE THAT IG

//////

今年暑假，柏林膠帶藝術界的指標團體TAPE THAT，應邀來到台北松山文創園區進行展覽現地創作，這將會是一場結合視覺、空間、美學的膠帶藝術新體驗。作為「全球首展」，台北站共有11個獨立展區，將完整展出TAPE THAT一系列作品，包含平面膠帶畫、錯視多層次裝置、膠帶鏡屋、經典偽裝空間、RGB夜視廊道、膠帶藝術紀錄片首發以及觀展限定的群眾創作區。每個空間與轉角都安排獨特的視覺衝擊與設計巧思，像是平面膠帶畫的部分創作靈感取材源自台灣地方文化的官將臉譜與傳統書法，從構圖拼貼到色彩運用，要顛覆大眾對膠帶使用的日常想像。

【展覽資訊】

「聚膠行動 # TapeArt 全球首展」
● 展覽期間：2019.07.13(六) – 09.01(日)
● 展覽地點：松山文創園區多功能展演廳 製菸工廠2F (台北市信義區光復南路133號)
● 開放時間：10:00-18:00 (17:30停止售票入場）
● 官方網站：https://www.greenland-book.com/tw/exhibition/
● 粉絲專頁：https://www.facebook.com/greenland.books/ 

（完整文章請看城市美學新態度

  • 買藝術、玩設計、聽課程，成為＜瘋設計會員＞，美學素養立刻Level Up!
  • 想追蹤更多設計、藝術與生活類報導？加入＜line好友＞，帶您欣賞更多精彩創意！

※本文由城市美學新態度授權報導，未經同意禁止轉載。

ET快訊
中華電宣布「暫停販售華為新機」！開台電信業第1槍　董事長回應
張景嵐認分手小煜半年！「我也以為會結婚」

關鍵字：建築,設計,瘋設計

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「月薪30萬」徵精通4語國際解說員　網笑唬爛，負責人：是真的

新住民子女科展參賽　「外掛式尿袋滿位偵測器」創意奪冠

超過900件老傢俱找新家！臺博館「老物再生市集」5/24-26登場

把膠帶玩成一種藝術　聚膠行動#TapeArt 全球首展7月登場

淡海輕軌V09站藏百年「程氏古厝」　一日走讀探索淡海新市鎮

老婆練車信心喊「我有駕照」！下一秒問左邊右邊…夫崩潰想賣車

職棒迷哭哭！ELEVEN SPORTS 6月「斷訊」125萬有線戶看不到

移動性鋒面27日起襲台雨連下3天　明轉濕涼全台高溫掉3°C

「把碗拿去洗手台唷」老媽從小教...1歲妹甜笑點頭　結局崩潰神展開

女偷看男友手機…愣見「11條生存法則」：不要回嘴！網甜喊可嫁了

小英就職3周年韓嘆「人民苦3年」 怨南部被忽視：沒人比我愛高雄

偷罵王世堅垃圾？質詢影片曝光 柯文哲反問記者：你幻覺還幻聽

大S一見蟑螂崩潰尖叫　小S超淡定拯救姊姊！

網路徵才「低工時+高報酬」攏係假　要考慮卻被對方怒噴：現在是X小

吳建豪發火嗆選手：可以閉嘴嗎？　和韓庚尬舞「愛的魔力轉圈圈」秒變小可愛

Gail淡江開唱《你啊你啊》引尖叫 小學霸上身後台K書準備考試｜聲林之王淡江大學校園演唱會 20190520

被明金城「精神虐待」路邊爆打　 安心亞反擊變「心機婊」

輪框生鏽！車主堅持只換新胎　12秒後爆炸...技師滿臉血蹲地

就是不閃！巷口出來斜衝雙黃線　三寶遭後方騎士無視「甩屁擊落」

南投暴雨炸斷路怪手急搶救！　阿伯緊抱白汪渡河：要走一起走

「月薪30萬」徵精通4語國際解說員　網笑唬爛，負責人：是真的

新住民子女科展參賽　「外掛式尿袋滿位偵測器」創意奪冠

超過900件老傢俱找新家！臺博館「老物再生市集」5/24-26登場

把膠帶玩成一種藝術　聚膠行動#TapeArt 全球首展7月登場

淡海輕軌V09站藏百年「程氏古厝」　一日走讀探索淡海新市鎮

老婆練車信心喊「我有駕照」！下一秒問左邊右邊…夫崩潰想賣車

職棒迷哭哭！ELEVEN SPORTS 6月「斷訊」125萬有線戶看不到

移動性鋒面27日起襲台雨連下3天　明轉濕涼全台高溫掉3°C

「把碗拿去洗手台唷」老媽從小教...1歲妹甜笑點頭　結局崩潰神展開

女偷看男友手機…愣見「11條生存法則」：不要回嘴！網甜喊可嫁了

板橋環狀線工地旁大樓竄火　消防水線掩護衝火場救4人

玉山盃／王苡丞延長賽道歉建功彌補失誤　竹市險勝南投

有女友還偷吃人妻！男星角色渣爆「激情床戲很露骨」

公務員專案房貸加持　台銀超車中信成房貸「二哥」

快訊／蔡賴對決無解　529再開中執會繼續協調

丫頭擁16家店面試必問「一句話」　全因目睹員工「當場走人」：很嚴重

「月薪30萬」徵精通4語國際解說員　網笑唬爛，負責人：是真的

華為新機賣不賣？電信業不同調　中華電/台灣大不賣、遠傳/台星/亞太態度保留

失智失能新福音　智慧化醫療科技研發成果豐碩患者可受惠

換錶帶像換新衣　梵克雅寶、ＬＶ讓妳繽紛一「夏」

生活熱門新聞

周四先變天！下周鋒面到「可能屬..

狗仔拍到　寫真女星上床15次還..

開車1hr載妻買巧克力！他結帳..

斗煥坪新訓點名50人還有人沒回..

百元理髮為何不會倒？網曝生存秘..

魔術師拒併桌　餐廳員工罵：出來

男狂問「是處嗎？」雙魚女神回堵..

送金牛夫iPhone生日驚喜！..

男友手機熟記生存法則　網讚快嫁

癌症與個性有關！醫曝：罹癌者有..

他捕獲「VIP海神曬衣架」秒震..

打臉7項前科　館長申請良民證了

小五兒隔天學測　媽簽聯絡簿崩潰

外送員摔破飲料狂歉　他神反轉被..

更多熱門

相關新聞

荷蘭藝術家：雕塑是創造更多的空間

走進荷蘭藝術家Reinoud Oudshoorn首次的台北個展「Vanishing Point消失點」，剎間會有點疑惑──雕塑作品高高低低貼著牆面，看似沒有一個規矩。

貝聿銘逝世／用簡單素材打造傳奇

貝聿銘逝世／愛上好萊塢電影堅持建築路

貝聿銘逝世／淡水豪宅作品　每戶2億

天龍國怪誕建築點名　最貴「麻花捲」1戶要18億

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 喬喬 復仇者聯盟 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 米其林指南 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 同居時代 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

小蜜桃姐姐10億老公欠債蒸發！冷宮豪門生活曝光

服務生幫撈打火機時「火鍋爆炸」

周四先變天！下周鋒面到「可能屬於滯留型」

狂嗑生蠔！20多歲男「一晚噴射10次」

狗仔拍到　寫真女星上床15次還債

「吵架王」星座Top 4

開車1hr載妻買巧克力！他結帳時傻眼了

公務員午休墓園激戰2回　美魔女告性侵結果揭曉

國中弟一覺醒來爸媽姐姐全死光

他舉250kg槓鈴挺不住　右腿「折成三段」癱地

歌迷嫁給偶像！林立洋認愛4月娶台灣女友

男捷運偷摸女大生　高職生幫抓人

斗煥坪新訓點名50人還有人沒回來　恐怖真相曝

小女兒寄信給郭台銘沒回應！呂捷神回被讚爆

百元理髮為何不會倒？網曝生存秘辛

更多

最夯影音

更多

小英就職3周年韓嘆「人民苦3年」 怨南部被忽視：沒人比我愛高雄

偷罵王世堅垃圾？質詢影片曝光 柯文哲反問記者：你幻覺還幻聽

大S一見蟑螂崩潰尖叫　小S超淡定拯救姊姊！

網路徵才「低工時+高報酬」攏係假　要考慮卻被對方怒噴：現在是X小

吳建豪發火嗆選手：可以閉嘴嗎？　和韓庚尬舞「愛的魔力轉圈圈」秒變小可愛

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面