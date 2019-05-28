陸媒狠批李嘉誠「真的跑了」　大舉拋售房產蛀蝕中國根基

▲香港首富李嘉誠。（圖／路透社）



大陸中心／綜合報導

大陸媒體《德林社》27日發表文章，強烈批評港商李嘉誠6年來在中國、香港大舉拋售房地產，並指他「有著非常規的賺錢秘密」、「用盡潛規則逐利」，且「掏空了商業的信用，蛀蝕了中國經濟的根基」。

根據《德林社》報導，在香港遭遇做空的李嘉誠，近日與買家接觸，準備拋售上海估值200億的物業。李嘉誠已經4年沒有在中國拿地，相反一直在拋售大陸和香港的物業，6年之間拋售套現超過1700億。跑路的李嘉誠在中國有著非常規的賺錢秘密。

套現撤資在李嘉誠的世界觀裡就是個笑話，生意人，自然是根據經濟形勢來對旗下資產進行重組，賺錢的時候來，不賺錢的時候走人，這是天經地義的商業套路。

房地產多年來都是中國經濟的支柱產業，李嘉誠早在6年前就開始不斷減持套現大陸的地產業務，從出售廣州都薈廣場，沽空中環中心的股份，到現在為上海高尚領域項目物色接盤者，截止2018年底，李嘉誠的長實集團在內地和香港的土地儲備同比下降33%和44%。

李嘉誠對中國業務一直都是買買買模式。李嘉誠將中國區資金抽調到他看好的52個國家，重點是歐洲，不斷加倉歐洲的能源、基建，對英國更是情有獨鍾，英國的電力、交通、天然氣、零售、基建等領域都有李嘉誠的身影，超過4000億港幣的大手筆投入，令高傲的歐洲人都驚呼李嘉誠“買下了整個英國”。

▲李嘉誠的家族企業長江實業集團有限公司在上海普托區的開發項目。（圖／翻攝自長江實業集團有限公司官網）



李嘉誠做空中國的背後，整個長實集團在中國卻是通過潛規則賺取了千億。修房子的，不如炒地皮的。李嘉誠跟內地的房地產商有著天壤之別的生意套路，內地的房產商拿到土地恨不得一年之內就把房子賣出去，李嘉誠不著急，他喜歡囤地。

長實集團在全國將近30個項目中，也就完成10個左右，最誇張的莫過於北京的一個項目，1993年拿地，到2018年才全部開發完，整整25年，當年兩千塊的房價，現在漲到4萬。

除了開發過程拖延有術，李嘉誠更喜歡炒地皮，2008年在重慶南岸花20億拿了一塊地，2018年以200億的價格開始兜售，10年之間趴著什麼都不干，就坐地賺取10倍的差價。

李嘉誠在內地的項目絕大部分開發時間都在10年以上，幾十年內，有據可查的只有東莞的一個項目因為囤地而被罰款8000萬，跟囤地的利潤相比，實在是九牛一毛。

李嘉誠為首的一批商人，享受了中國改革開放的紅利，在中國經濟轉型升級的過程之中，開始瘋狂套現走人。商人逐利無可厚非，但莫讓那些用盡潛規則逐利的商人掏空了商業的信用，蛀蝕了中國經濟的根基。

面對李嘉誠的跑路，也許，老百姓會說，他們是三十六計，走為上計。