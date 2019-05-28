6歲學做生意！　「金鋪奇才」李兆基20歲赴港　靠1000元拚成地產大亨

▲香港恆基地產董事會主席李兆基。（圖／CFP）

記者曾俊豪／綜合報導

香港恆基地產董事會主席李兆基今（28日）正式宣佈退休，龐大的商業帝國交棒到兩個兒子手中。事實上，今年91歲的李兆基6歲時便被父親安排到家中商舖學做生意，奠定成年後經商的基礎。1948年，他帶著1000塊錢隻身到香港打拼，一步一步打造出商業帝國，一舉成為香港第二大富豪。

《澎湃新聞》報導，李兆基1928年在廣東順德出生，6歲時便帶著學做生意，使得他在12歲便掌握看金、化金、熔金的核心技術及知識，並出任天寶榮金鋪的頭櫃，是老家當地少有的金鋪奇才。

也因此，當李兆基1948年帶著1000塊錢人民幣隻身到香港打拼時，雖然他才20歲，卻已經累積了十幾年的從商經驗，藉著敏銳的商業嗅覺和靈活的商業頭腦，在香港成熟的市場中展露頭角。

由於擅長黃金領域，李兆基剛到香港時便選擇投入買賣外匯和黃金的生意，當時外匯兌換和黃金買賣業務興盛，李兆基由此大賺一筆，為日後在香港的事業發展贏得第一桶金。

▲李兆基的商業帝國見證香港發展歷程。（圖／記者曾俊豪攝）

幾年後，香港工商業和進出口貿易復甦，李兆基便轉行做起五金生意和進出口貿易，同樣因為看準了進入市場的時機，李兆基的生意也相當順遂。隨著香港的繁榮，當地人口也急劇增長，使得住房需求急劇上升，李兆基又一次看准了這一商機，決定進駐地產市場。

1958年，李兆基和馮景禧、郭德勝等8人合股成立永業公司，正式涉足房地產生意。有別於香港物業過去整棟出售的銷售模式，他們推出「分層出售、十年分期付款」的方式，面向廣大中下層市民銷售，使得李兆基等人的建案都迅速銷售一空。

之後，李兆基與郭得勝、馮景禧三人將永業重組，成立「新鴻基企業有限公司」，年長而且擁有40%股份的郭得勝先生出任集團主席；年紀最小，擁有股份30%的李兆基則出任副主席兼總經理。

1972年新鴻基地產上市，李兆基才與合作十多年的馮、郭二人分手，同年底，他與胡寶星合作，組建「永泰建業有限公司」。1973年，香港迎來股市牛市，李兆基趁機推動永泰上市，然而，沒多久港股崩盤，地產業隨之蕭條，手握大量現金的李兆基又以低價購得了大批的土地和舊樓。

▲李兆基當年採「分層出售、十年分期付款」面向廣大中下層市民售房。（圖／記者曾俊豪攝）

累積雄厚資本的李兆基在1975年正式「單飛」成立自己的公司—恆基兆業，經過多年操作，李兆基順利擠進香港十大富豪榜，之後，他甚至將目光轉向大陸市場，首先投資廣東中國大酒店和花園酒店的項目，之後又斥資33億人民幣完成北京恆基中心為代表的投資項目。

從「金鋪奇才」到「地產大亨」，李兆基的精準的投資眼光讓他不斷擴大事業版圖，陸續收購包含中華煤氣、香港小輪以及美麗華酒店集團的控股權，並把事業拓展向海外，在新加坡、加拿大等地參與投資，

2019年，李兆基以300億美元成為《富比世》香港富豪榜第二位，僅次於身價317億美元的長和系創始人李嘉誠。而在李兆基正式交棒二代後，也宣告香港地產的「四大家族」，長實、新地、新世界和恆基均正式「改朝換代」。

▲香港街頭售樓廣告。（圖／記者曾俊豪攝）