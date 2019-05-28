香港第二富豪李兆基退休　市值2.2兆恒基地產交棒2兒子

▲香港恒基地產主席李兆基對農地情有獨鍾。（圖／CFP）



大陸中心／綜合報導

香港恒基地產日前宣布，李兆基將在28日舉行股東周年大會後卸任公司主席及總經理的職務，把市值近港幣5500億元（約新台幣2.2兆元）的王國交棒給2名兒子。李兆基表示，由於年事已高，所以做出退任決定，但仍會留任公司的執行董事職位。

李兆基說明，等有關特別決議案於股東周年大會上通過後，長子李家傑與次子李家誠將接任公司聯席主席兼總經理、提名委員會及薪酬委員會的成員的職位。

李兆基2015年6月退任恒基兆業發展有限公司（簡稱恒發）主席後，便由李家誠接任；此舉也被外界視為恒基地產系「世代交替」的開端。李兆基曾透露，在家族內，香港地區的業務主要由李家誠負責，內地業務則為李家傑處理。

《福布斯》2019年香港富豪榜資料顯示，雖然資產大幅度縮水，李兆基仍以300億美元（約新台幣9440億元）的身價名列香港富豪榜第2名。

▼ 香港平均房價是居民全年所得的19倍。（圖／視覺中國）



李兆基1976年創辦了恒基地產，並在1981年上市，核心業務為房地產發展與投資，目前共持有一家上市附屬公司恒基兆業發展、三家上市聯營公司香港中華煤氣、香港小輪、美麗華酒店的權益；而香港中華煤氣又持有港華燃氣的股權。

截至2018年底，恒基地產持有33.41%香港小輪股權、69.27%恒基發展股權、41.53%香港中華煤氣股權、48.7%美麗華酒店股權；且又透過香港中華煤氣持有67.45%港華燃氣股權。

除了房產開發與投資外，恒基公司還持有百貨營運管理、燃氣銷售、渡輪、船廠等業務，整個商業王國市場約為5495.68億港幣。