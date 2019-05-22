　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

婦人便秘蹲廁所　一用力…記憶瞬間「倒轉回10年前」！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

廁所,便秘,大便（圖／記者周宸亘攝）

▲便秘時小心不要過度出力，免得造成腦部壓力。非當事者。（示意圖／記者周宸亘攝）

國際中心／綜合報導

不少都市人都有排便不順的困擾，香港一位婦人2周前因便秘跑去蹲廁所，想不到一走出來瞬間失去10年來記憶，失憶長達8小時，對於這世界的最後印象只停留在10年前，但送醫檢查後腦部功能皆正常，造成短暫失意的原因目前尚未確定。

據香港《晴報》報導，婦人失憶前幾天就出現便秘問題，晚上窩在馬桶上用力地想排出宿便，怎麼知道一走出廁所，彷彿整個世界都變了，記憶突然倒轉回10年前，對於身邊人事物完全沒印象，家人也都被她嚇壞，立刻送她到醫院做檢查。

便秘,上廁所,肚子痛,拉屎,大便（圖／達志／示意圖）

▲久坐上班族更容易出現便秘問題。非當事者。（圖／達志示意圖）

報導指出，腦神經外科醫生彭家雄表示，婦人的腦部沒有出現問題，初步推估是「頸靜脈瓣膜關閉不全」，當排便時太過用力，會導致腹部與腦內壓力上升，血液沒辦法正常進入大腦，就會形成短暫的失憶。

婦人8小時過後就自己恢復了記憶，突然想起來所有事，但對於昨晚在廁所失憶的過程仍毫無印象。事實上，台灣2016年也曾發生過同樣事件，台中58歲的林先生長期受便秘所苦，某天睡前到廁所用力排便，竟然頓時短暫失憶，經診斷確認是「頸靜脈瓣膜關閉不全」，發病率只有萬分之一，是相當罕見的現象。

平時常搬重物、情緒激動、便秘，或是工作需要不斷出力的人都屬於高危險族群，中風機率也比一般人高出3成，需要定期到醫院檢查，並保持規律的作息與飲食，才能幫助血液運作順暢。

ET快訊
中華電宣布「暫停販售華為新機」！開台電信業第1槍　董事長回應
張景嵐認分手小煜半年！「我也以為會結婚」

關鍵字：便秘,失憶,頸靜脈瓣膜關閉不全,粵港澳要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

男童好奇塞磁力球進尿道　斷在膀胱3個月結成一大團

晚上不跟你視訊！　正妹傳完訊息給男友「離奇」失聯8天　

夫妻「自拍謎片」PO網發大財　還揪陌生男3P傳群組當粉絲福利

每月6.8萬！　醫生爆料整間醫院收回扣「連自己也是」　

婦人便秘蹲廁所　一用力…記憶瞬間「倒轉回10年前」！

外遇女友有新歡！人夫花18萬「設局仙人跳」　結局反轉害到自己

Nike、Adidas反對川普加稅　陸外交部隔海幫腔點讚

華聞快遞／降低企業成本！北京年內減稅降費規模將達1692億人民幣

不只華為！　傳美國盯上海康威視　陸外交部：濫用國家力量

諾獎得主補助9700元租金　北京人才公寓被嘲「沒誠意」

小英就職3周年韓嘆「人民苦3年」 怨南部被忽視：沒人比我愛高雄

偷罵王世堅垃圾？質詢影片曝光 柯文哲反問記者：你幻覺還幻聽

大S一見蟑螂崩潰尖叫　小S超淡定拯救姊姊！

網路徵才「低工時+高報酬」攏係假　要考慮卻被對方怒噴：現在是X小

吳建豪發火嗆選手：可以閉嘴嗎？　和韓庚尬舞「愛的魔力轉圈圈」秒變小可愛

Gail淡江開唱《你啊你啊》引尖叫 小學霸上身後台K書準備考試｜聲林之王淡江大學校園演唱會 20190520

被明金城「精神虐待」路邊爆打　 安心亞反擊變「心機婊」

輪框生鏽！車主堅持只換新胎　12秒後爆炸...技師滿臉血蹲地

就是不閃！巷口出來斜衝雙黃線　三寶遭後方騎士無視「甩屁擊落」

南投暴雨炸斷路怪手急搶救！　阿伯緊抱白汪渡河：要走一起走

男童好奇塞磁力球進尿道　斷在膀胱3個月結成一大團

晚上不跟你視訊！　正妹傳完訊息給男友「離奇」失聯8天　

夫妻「自拍謎片」PO網發大財　還揪陌生男3P傳群組當粉絲福利

每月6.8萬！　醫生爆料整間醫院收回扣「連自己也是」　

婦人便秘蹲廁所　一用力…記憶瞬間「倒轉回10年前」！

外遇女友有新歡！人夫花18萬「設局仙人跳」　結局反轉害到自己

Nike、Adidas反對川普加稅　陸外交部隔海幫腔點讚

華聞快遞／降低企業成本！北京年內減稅降費規模將達1692億人民幣

不只華為！　傳美國盯上海康威視　陸外交部：濫用國家力量

諾獎得主補助9700元租金　北京人才公寓被嘲「沒誠意」

板橋環狀線工地旁大樓竄火　消防水線掩護衝火場救4人

玉山盃／王苡丞延長賽道歉建功彌補失誤　竹市險勝南投

有女友還偷吃人妻！男星角色渣爆「激情床戲很露骨」

公務員專案房貸加持　台銀超車中信成房貸「二哥」

快訊／蔡賴對決無解　529再開中執會繼續協調

丫頭擁16家店面試必問「一句話」　全因目睹員工「當場走人」：很嚴重

「月薪30萬」徵精通4語國際解說員　網笑唬爛，負責人：是真的

華為新機賣不賣？電信業不同調　中華電/台灣大不賣、遠傳/台星/亞太態度保留

失智失能新福音　智慧化醫療科技研發成果豐碩患者可受惠

換錶帶像換新衣　梵克雅寶、ＬＶ讓妳繽紛一「夏」

大陸熱門新聞

服務生幫撈打火機時「火鍋爆炸」

馬尾妹搭電梯　被按著狂舔OO

借筆電看劇！她驚見「男友x前任..

床的世界、和成研發長照產品登陸

才到職3天　老闆要他「下跪4次..

大陸三大航空正式提出索賠

存摺不見！她怒拉繼女到派出所竟..

姊弟戀差10歲！高中嫩男「猛收..

吃海螺染海洋弧菌　她器官衰竭死..

葡萄牙Aptoide　爆與華為..

軟飯男沒錢送禮　女友送他52巴..

受驚白馬狂奔街頭「狠撞3人遭槍..

雲南玉米都「熱炸了」成爆米花

520公車碰運氣！他牽起白衣胸..

更多熱門

相關新聞

大便太用力！他胃竟「衝破橫隔膜」擠進胸腔

一名45歲李先生罹患直腸癌，術後固定回醫院化療，但仍有排便不順或便秘問題，某日上廁所用力排便，上腹部突然感覺一陣劇痛，但因疼痛感沒持續就沒在意，沒想到之後漸漸出現腹部悶痛等狀況，直到一個月後回診，醫師竟發現李先生的「胃竟跑到胸腔」，撐破橫隔膜，左肺被胃擠壓剩不到一半。

上網30多小時　24歲男網咖猝死

三角巨蛇誤闖路上「狂吐小車子」

潘向東：央行透過香港離岸市場穩定人民幣

對付鼠患　香港開展全城清潔運動

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 喬喬 復仇者聯盟 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 米其林指南 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 同居時代 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

小蜜桃姐姐10億老公欠債蒸發！冷宮豪門生活曝光

服務生幫撈打火機時「火鍋爆炸」

周四先變天！下周鋒面到「可能屬於滯留型」

狂嗑生蠔！20多歲男「一晚噴射10次」

狗仔拍到　寫真女星上床15次還債

「吵架王」星座Top 4

開車1hr載妻買巧克力！他結帳時傻眼了

公務員午休墓園激戰2回　美魔女告性侵結果揭曉

國中弟一覺醒來爸媽姐姐全死光

他舉250kg槓鈴挺不住　右腿「折成三段」癱地

歌迷嫁給偶像！林立洋認愛4月娶台灣女友

男捷運偷摸女大生　高職生幫抓人

斗煥坪新訓點名50人還有人沒回來　恐怖真相曝

小女兒寄信給郭台銘沒回應！呂捷神回被讚爆

百元理髮為何不會倒？網曝生存秘辛

更多

最夯影音

更多

小英就職3周年韓嘆「人民苦3年」 怨南部被忽視：沒人比我愛高雄

偷罵王世堅垃圾？質詢影片曝光 柯文哲反問記者：你幻覺還幻聽

大S一見蟑螂崩潰尖叫　小S超淡定拯救姊姊！

網路徵才「低工時+高報酬」攏係假　要考慮卻被對方怒噴：現在是X小

吳建豪發火嗆選手：可以閉嘴嗎？　和韓庚尬舞「愛的魔力轉圈圈」秒變小可愛

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面