婦人便秘蹲廁所　一用力…記憶瞬間「倒轉回10年前」！

▲便秘時小心不要過度出力，免得造成腦部壓力。非當事者。（示意圖／記者周宸亘攝）



國際中心／綜合報導

不少都市人都有排便不順的困擾，香港一位婦人2周前因便秘跑去蹲廁所，想不到一走出來瞬間失去10年來記憶，失憶長達8小時，對於這世界的最後印象只停留在10年前，但送醫檢查後腦部功能皆正常，造成短暫失意的原因目前尚未確定。

據香港《晴報》報導，婦人失憶前幾天就出現便秘問題，晚上窩在馬桶上用力地想排出宿便，怎麼知道一走出廁所，彷彿整個世界都變了，記憶突然倒轉回10年前，對於身邊人事物完全沒印象，家人也都被她嚇壞，立刻送她到醫院做檢查。

▲久坐上班族更容易出現便秘問題。非當事者。（圖／達志示意圖）



報導指出，腦神經外科醫生彭家雄表示，婦人的腦部沒有出現問題，初步推估是「頸靜脈瓣膜關閉不全」，當排便時太過用力，會導致腹部與腦內壓力上升，血液沒辦法正常進入大腦，就會形成短暫的失憶。

婦人8小時過後就自己恢復了記憶，突然想起來所有事，但對於昨晚在廁所失憶的過程仍毫無印象。事實上，台灣2016年也曾發生過同樣事件，台中58歲的林先生長期受便秘所苦，某天睡前到廁所用力排便，竟然頓時短暫失憶，經診斷確認是「頸靜脈瓣膜關閉不全」，發病率只有萬分之一，是相當罕見的現象。

平時常搬重物、情緒激動、便秘，或是工作需要不斷出力的人都屬於高危險族群，中風機率也比一般人高出3成，需要定期到醫院檢查，並保持規律的作息與飲食，才能幫助血液運作順暢。