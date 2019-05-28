桃議員提青埔聯合門診中心　滿足民眾就醫需求不要救護車

▲徐景文提出，青埔聯合門診中心要能滿足民眾就醫需求，但不要有救護車。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員徐景文28日於桃園市議會市政總質中，要求市長鄭文燦於人口日增的桃園青埔地區，設置一所類似醫院的聯合門診中心，要能滿足民眾的就醫需求，但不要有救護車、不要有太平間！徐景文也要求教育局行文各校張掛「禮義廉恥」，做為校訓，強化學子的品格教育。

徐景文對於市府近期於青埔地區的相關醫療規劃方案，建議讓文小三用地回歸原計畫設置國際學校、大型醫院應與住宅區明確區隔、並利用公有地或公有建築，另成立青埔聯合門診中心，滿足青埔地區民眾的就醫需求。

▲▼徐景文也要求教育局行文各校張掛「禮義廉恥」，做為校訓，強化學子的品格教育。（圖／市議會提供）





鄭文燦表示，青埔地區確實有醫院設立需求，桃園在醫療產業與電子產業也具有足夠的優勢，交通大學擬設置的教育研發暨醫療園區約2.7公頃，現階段的發展方向，是以育成中心與智慧醫療的產業為主，同時也推動高等教育，辦理國際聯盟的EMBA教育，符合文教用地的目的，對於青埔地區的醫療資源及未來發展也勢必有很大的幫助。

另外，徐景文也向教育局建議，桃園公立學校應張掛「禮義廉恥」做為校訓，強化學子的品格教育。不過，鄭文燦表示，市府並不鼓勵標語文化，真正的品德教育應落實於生活當中，不論是透過言教、身教或師生的互動，皆可發揮品德教育的精神。

徐景文同時針對中壢家商與中壢高商增設工科、青年事務局成立桃園市電競產業發展中心等事項，提出質詢。