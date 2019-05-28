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苗栗婦釣魚溺斃搜救過程遭質疑　消防局長：依法處理

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▲苗栗縣1名54歲的周姓婦人，24日溺斃在西湖溪邊，議員羅貴星質疑整個搜救過程有瑕疵。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣1名54歲的周姓婦人，24日溺斃在西湖溪邊，議員羅貴星質疑整個搜救過程有瑕疵。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1名周姓婦人（54歲），24日到苗栗縣西湖溪釣魚時疑似落水失蹤；警、消25日一早6時許，在溪邊1處草叢內發現周婦遺體，苗栗縣議員羅貴星27日在議會質詢縣府消防局長徐新淵及警察局長林國清，指搜救過程有瑕疵；消防局長表示「一切依法處理」。

苗栗縣議員羅貴星在總質詢時指出，對於周婦24日晚間7時許失蹤時，消防局就已經接獲通報，但因天色昏暗，加上溪水湍急等因素而放棄搜救，導致家屬心急如焚；直指消防局和警察局應對針對教育訓練、搜救指揮系統、設備不足等問題進行檢討與改善。

▲消防局長徐新淵也表示，因以救援人員的安全為主，一切都是依法處理。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼消防局長徐新淵也表示，因以救援人員的安全為主，一切都是依法處理。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲消防局長徐新淵也表示，因以救援人員的安全為主，一切都是依法處理。（圖／記者黃孟珍翻攝）

消防局長徐新淵答詢時也解釋，消防局晚上8點多接獲警方通報後，就馬上派員到現場，因已有民間救難人員在水上搜救，所以消防隊員就在岸邊找尋，一直到晚上10時許，才發現到周婦的釣竿。

徐新淵說，當下天色已經昏暗，水流也非常湍急，不利於搜救行動，依消防署救災安全守則，水域救生以白天救援為主，同時應評估天候與水情狀況，兼顧現場變化，作為以救援者之安全為第一優先考量，因此宣布暫停搜救，次日早上發現周婦遺體，才交由警方處哩，徐強調「這是依法處理」。

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關鍵字：西湖溪,溺斃,質詢

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