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百人集體中毒　中興新村臭豆腐名店：賠醫藥費+600元慰撫金

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▲中興新村知名臭豆腐老店日前發生集體食物中毒事件，27日晚間發佈賠償方式。（圖／記者白珈陽攝）

▲中興新村知名臭豆腐老店日前發生集體食物中毒事件，27日晚間發佈賠償方式。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／南投報導

南投縣中興新村知名臭豆腐老店，爆發189人集體食物中毒，經衛生局檢驗為沙門氏桿菌所引起，已勒令停業。這家店27日在網路公布賠償辦法，除商品退費外，並負擔醫療費用和補償撫慰金。對此，網友評價好壞參半，有網友認為店家勇於負責的態度值得欽佩，亦有不少網友對店家要求須提供臉書當日拍照等物證方式感到不滿。

中興新村知名臭豆腐老店「南京老戴脆皮臭豆腐」，4月27日、28日有多名民眾消費後，明顯出現身體不適、上吐下瀉及發燒等症狀，因此就醫；南投縣衛生局獲報隨即展開調查，讓有同樣症狀的民眾登記，共有189人登記，其中有多人住院。

請繼續往下閱讀...

因南投縣衛生局未在第一時間取得食品，無法立即與病患檢體做比對，因此調查檢驗時間拖長。5月24日結果出爐，專家研判是由沙門氏桿菌所引起的食物中毒，此案移請地檢署偵辦。

該店業者在事情爆發後曾發佈道歉公告，也在24日得知檢驗報告後表示願意負責賠償受害者損失；27日晚間則在臉書粉絲專頁上發表賠償方式、受理時間和聯絡電話。

在聲明中業者表示，他們自事發以來一直配合衛生局的檢驗，包括食品製造廠及販賣場所都遭採樣，全體工作人員都請假配合衛生局，同時也為食品事件不斷向社會大眾道歉。

▲店家發佈賠償細項。（圖／取自臉書粉絲專頁）

▲店家發佈賠償細項。（圖／取自臉書粉絲專頁）

賠償細項包括該店出售的臭豆腐、豆花和紅茶3項商品依消費金額接受退費、持醫療收據證明賠償醫療費用，以及撫慰金600元（住院依實際情形酌增）等3種，但消費者需提出人證、物證，例如購買證明、醫療紀錄、當日臉書拍照或監視錄影證明，另也可自行舉證。

網友看到店家聲明，有人表示肯定、重新營業後願意再上門消費；但也有不少網友不以為然，認為店家提供的撫慰金600元太少，光是住院期間無法上班的損失就不夠彌補，且老一輩的人沒有拍照打卡習慣，「當日臉書拍照」這項補償方式根本不切實際。

▲民眾看到聲明後，有人表示肯定，但也有人相當不以為然。（圖／取自臉書粉絲專頁）

▲民眾看到聲明後，有人表示肯定，但也有人相當不以為然。（圖／取自臉書粉絲專頁）

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關鍵字：南投,中興新村,臭豆腐,食物中毒

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