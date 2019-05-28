YouBike推出2.0「輕樁」板　外觀色系「珍珠白+黃」

▲ YouBike2.0初步規劃。（圖／市府提供）



記者楊亞璇／台北報導

YouBike要升級了！台北市公共自行車YouBike從2012年上路至今，已在北市設立400個站點，微笑單車公司提出「YouBike2.0」升級計畫，預計推出「輕樁」版YouBike，未來車柱輕量化，採太陽能供電設計，北市府要求明年6月前提出計畫。

根據初步規劃，YouBike2.0車輛外觀將採珍珠白加上黃的色系，租借方式除了電子票證還提供QR code掃碼，單車所附的「車機」為太陽能供電，提供租借，通訊、文字顯示功能，民眾只要透過操作車機即可完成租借，雖無需再設置機台租借，但仍有輕樁車柱。



▲YouBike微笑單車1.0版，色系為橘色與黃色。（圖／記者季相儒攝）



交通局長陳學台表示，有樁較方便管理與維護，無樁則是可隨借隨還，結合兩者優點推出輕樁版本，輕樁版YouBike不受電力設備影響設置時程，設置空間也較不受限，未來將提高站點密度，力拚增至2000站。

議員質疑，汰換過程中兩種版本不相容，該如何解決過渡期問題？對此，陳學台回應，未來YouBike將全面汰換成2.0輕樁版，由於新舊版本系統不同，會請業者研究系統技術相融可能性，粗估轉換期要半年，新站建置到一定規模後，才會讓2.0版新車上路。