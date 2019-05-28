貨用無人直升機杭州亮相　最高時速160公里、承重600公斤

▲貨用無人直升機可以一鍵起飛降落。（圖／翻攝自2019全球智慧物流峰會）



大陸中心／綜合報導

2019全球智慧物流峰會28日在浙江杭州舉辦，期間展出時速可達80公里的快遞飛艇，以及可承重600公斤、最高時速達160公里的貨用無人直升機，還有替快遞員省下25％利器的機械外骨骼、運用AI算法自動調節隔板，以及提升1.6倍存放量的取貨櫃等物流「黑科技」。

這個由菜鳥網路主辦，EMS、中通、蘇寧等快遞公司參加的峰會上，還出現了一款能夠輔助快遞員搬運大件商品上樓的「爬樓機」。阿里巴巴集團CEO、菜鳥網路董事長張勇表示，中國的包裹數量從2013年的100億個成長到去年超過500億個，未來只會更多，物流也必須從數字化變成「數智化」，才能面對愈來愈多的貨物量。

▼能夠自動送貨的無人送貨車。（圖／翻攝自2019全球智慧物流峰會）



《澎湃新聞》報導，該架展示的無人直升機起飛重量最大為600公斤，機身可掛載2個貨箱，最高時速為160公里，續航力有4個小時，且可以抵抗7級陣風，並實現了一鍵起飛降落的功能。菜鳥網路的相關負責人表示，該無人直升機日前完成了「廣東湛江到海南海口秀英港」的飛行任務，短短25分鐘內跨越了32公里的距離。

菜鳥網路相關負責人說明，「貨車從湛江搭乘輪渡到海口，從排隊到運輸再到下船，往往要4、5個小時。無人直升機配送未來適於客單價較高、時效性較高的快遞運送。」

菜鳥總裁萬霖宣布，將加速物流數據化的規劃，「未來3年，菜鳥裹裹將聯合快遞公司，每年為10億人次提供全新寄件服務，菜鳥驛站與快遞合作夥伴共建10萬個站點提供包裹服務，菜鳥IoT技術連接1億個智能終端設備等，為全行業創造500億元新價值。」

▼菜鳥網路公司的全自動物流倉庫。（圖／菜鳥網路科技）

