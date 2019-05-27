貿易戰催生「黑科技」　河南「水氫汽車」稱加水就能跑遭官方打臉

▲水氫燃料車「加水就能行駛」，遭外界質疑。（圖／翻攝自《新京報》）

大陸中心／綜合報導

美中貿易戰打得火熱，中方除了持續對內喊話為，也將矛頭轉向科技對壘。《南陽日報》近日在頭版刊登報導稱，汽車只要加水就能夠行駛，替中國的研發能力背書；不過消息一出，馬上遭網友打臉，該公司也公開回應稱「目前沒投錢，將做進一步可行性研究」。

河南《南陽日報》23日在頭版刊登了一則《水氫發動機在南陽下線，市委書記點讚！》的文章，還配上南陽市委書記張文深率領官員實地走訪氫能源汽車項目現場且說了「very good」的照片，引起網友熱議。

▲《南陽日報》在頭版刊文。（圖／翻攝自微博）

青年水氫燃料車的工作原理是在車頂安置一個蓄水箱，車內的「特殊的轉換裝置」可以將水轉換成為氫氣，再輸入氫燃料反應堆，產生電能驅動車載電機和引擎使汽車行駛，不過「特殊的轉換裝置」是什麼東西，外界並不知道。

大陸工業和信息化部今（27）日下午回應表示，截至目前，仍未收到青年汽車公司該車型的產品准入申請，該車型未獲得產品公告。按照《中華人民共和國道路交通安全法》規定，目前這款車型不能生產銷售和上路行駛。此外，針對社會各界關注的「騙取補貼」疑問，工信部也回應，該產品沒有列入《車輛生產企業及產品公告》，不能申請新能源汽車補貼。

▲氫能源汽車。（圖／翻攝自微博@中國之聲）

大陸工信部表示，對違規謀補和以虛報、冒領等手段騙補的企業，追回違反規定謀取、騙取的有關資金，沒收違法所得，並按《財政違法行為處罰處分條例》等有關規定對相關企業和人員予以罰款等處罰，涉嫌犯罪的交由司法機關查處。

據了解，大陸財政部、工信部、科技部等對違規謀補和以虛報、冒領等手段騙補的企業，除了會追回違反規定謀取、騙取的有關資金並沒收違法所得外，還會按照《財政違法行為處罰處分條例》等有關規定，對相關企業和人員予以罰款等處罰，涉嫌犯罪的交由司法機關查處。