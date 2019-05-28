「講得好像全宇宙都要陷害他」　綠營人士批韓國瑜：春節竊案現在才說

▲韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

政治中心／綜合報導

高雄市府市長辦公室傳出竊案，而警衛也當場逮獲嫌犯，市長韓國瑜28日質疑是否有監聽的意圖。而民進黨社團部主任吳濬彥則砲轟「選前承諾政治零分，現在卻當起了紙牌屋導演」，更指出案件是「春節發生」、「市長卻拖到現在才自曝」、「講得好像全宇宙都要陷害他一樣。」

吳濬彥28日在臉書PO文，近期韓國瑜自曝市長室遭人闖入，意有所指企圖讓民眾引起不必要的政治聯想。選前承諾政治零分，現在卻當起了紙牌屋導演，「最可怕的是，他連自己在哪辦公都不知道...」



吳濬彥也提出「3點分析」，第一、「闖入人員與原市府早已沒有聯絡。」闖入四維行政中心的吳姓人員，10年前曾經任職市長行程攝影，但早早因為不適任而解職並調派其他處室，原市府團隊與此人早就沒有任何聯絡。



第二、「本案於春節發生，市長卻拖到現在才自曝」。吳濬彥質疑，此案於春節期間發生，「韓市長為何選擇到此時才拋出此案大力炒作」。1月13日決定要搬市府，現在又改口說2月的竊案是他決定搬家的原因，「穿越時空？」況且，僅憑該員短期任職市長攝影的經驗，市長就對媒體放出「裝竊聽器」等消息，引起無意義的陰謀論與媒體過度渲染。說要政治零分，卻頻頻使用手段不實抹黑。「記得之前還放消息說市長官邸有小金庫...」



第三、「遭闖入地點與韓辦公地點不相同」吳濬彥認為，最過分的，被闖入的是四維行政中心，「韓國瑜現在明明是在鳳山行政中心辦公」，4月遷入鳳山前也沒進駐原本陳菊的市長辦公室（新聞局長王淺秋也證實過），卻講得好像全宇宙都要陷害他一樣。

吳濬彥批評，「這分明是利用題材編故事來達到自己的政治利益」，建議韓國瑜，「下次想要影射別人為政治利益派間諜入侵，要先把把劇本寫好編好，好導演不代表是個好編劇。加油，好嗎？」



吳濬彥說，不論是高雄負債議題、輕軌建設甚至是路平專案，屢屢使用「疑似」、「不排除」等詞攻擊前市府，激化民眾對原市府團隊的情緒，拉高社會的仇恨值。「我們真的不需要這種把市政視若無物、把市民當作選舉工具、把城市當作政治跳板的惡質政客」。