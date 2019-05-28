韓國瑜疑市府遭監聽…陳致中批「假鬼假怪」　征服宇宙密笈放辦公室嗎？

▲韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）



政治中心／綜合報導

高雄市政府市長辦公室傳出竊案，守夜警衛當場逮獲嫌犯，市長韓國瑜28日質疑是否有監聽意圖。對此，高雄市議員陳致中在臉書表示，警方已經證實是竊案，「請韓市長不要假鬼假怪」。

位在高雄市政府四維行政中心的市長辦公室，驚爆被隸屬於前市長陳菊編制內的吳姓攝影官，在春節期間深夜潛入市長室長達五次，被守夜警衛當場逮獲，吳嫌也交出竊得的前後任市長的紅包袋、文宣品等物，目前吳嫌已經被以竊盜罪嫌送辦。

韓國瑜則說，「有人可以半夜潛入他的辦公室五次，到底要做什麼，裡面又沒現金，像這些疑點陳其邁可以重視，大家都有機會為公職服務，不應該被這樣對待；陳其邁身為行政院副院長，應主動交辦法務部嚴查，不宜有過多政治聯想」。

陳致中說，真正的竊聽應該是馬王政爭時，馬英九前總統下令特偵組竊聽立法院長王金平，「這種違法的監聽才算吧！」

陳致中表示，「請韓市長不要假鬼假怪、竹竿裝菜刀、蓄意誤導社會大眾」，硬要把竊賊在無人辦公室偷文具當作台灣水門案，真的貽笑大方、無知滿分，水門案已半世紀前，現在是超級資訊時代，真的要情蒐也不用潛入辦公室，「難不成征服宇宙的武功密笈或是高雄發大財的煉金配方會乖乖地擺在市長辦公桌上嗎？！」

▲陳致中。（圖／記者洪靖宜攝）