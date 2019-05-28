千萬賓利違停台大醫院門口竟被影射　林滄敏求償再敗訴

▲林滄敏向三立求償再敗訴。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

被戲稱「彰化金城武」的國民黨前立委林滄敏，2015年底正值立委選舉前，遭三立電視台報導，疑似利用立委特權，將價值上千萬元的賓利轎車，違規停放在台大醫院大門口，事後證實並非林滄敏所為。林滄敏起訴，向三立電視台與記者求償100萬元並登報道歉。林滄敏一審敗訴，上訴後，高院28日二審仍判決林滄敏敗訴。可上訴。

本案因2015年10月27日，台大名醫施景中在臉書上PO文，指稱有一部千萬元的賓利車，竟大喇喇地違規停放在台大醫院門口，車窗還掛上立法院停車證。由於違規的賓利車堵住醫療巡迴車和復康巴士通道，台大醫院駐衛警上前勸離，但賓利車駕駛還囂張地反嗆要告毀損。

2天後三立新聞事後製作「賓利違停還嗆駐警，『彰化金城武』否認：與我無關」相關報導，文中影射賓利車駕駛就是林滄敏。但事後該賓利車駕駛主動向台大醫院致歉，台大醫院公關也稱該駕駛是某企業老闆，被無辜波及的林滄敏不滿，對撰稿的文字記者許貴雅、攝影王承偉提告涉嫌加重誹謗，並向2人與三立電視台請求100萬元名譽損失。

刑事部分，一審士林地院認定許、王2人有罪，分別處拘役30日，上訴二審後，卻逆轉改判無罪確定。至於民事賠償部分，林滄敏認為報導中提及他「任性、有錢、囂張、嗆警」，這些都與他無關，賓利車主也都出面澄清，但三立卻始終不願意澄清、道歉，還指稱他是「便當立委」，專門「喬工程」，都與事實不符，因此要求賠償。

民事部分一審判決林滄敏全部敗訴，林上訴二審，高院28日宣判，仍認定記者以善盡客觀上查證義務，無法證明該報導造成林滄敏不當聯想，並無侵害林滄敏的名譽權，因此高院仍駁回林滄敏的請求。可上訴。

