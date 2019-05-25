誰放下屍體我冤魂就找誰！老農賣地敗訴上吊　家屬重回祖厝安放牌位

▲桃園市新屋區70歲古姓農民因賣地糾紛，家屬將牌位迎回祖厝安奉。（圖／家屬提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市新屋區70歲古姓老翁，今年4月間因祖厝賣地糾紛纏訟敗訴，法院預定執行拆屋前夕在祖厝上吊身亡，當時古裹著寫有「誰把我屍體放下，我的冤魂就找誰！」字樣的白布上吊身亡，家屬於25日上午重返祖厝，依古生前遺願將牌位請回安放，希望古在祖厝安息。

桃園市70歲古翁因位於新屋區祖厝土地買賣糾紛與人纏訟多年，去年底台灣高院判決古敗訴定讞，必須拆屋還地，古認為司法不公，欺負他不諳法律，更愧對祖先，在法院預定強制拆除前夕離家後音訊全無，家人於翌日上午在祖厝發現古裹著「誰將我屍體放下，我的冤魂就找誰！」白布上吊自殺，家人為此悲痛不已。

▲桃園市新屋區70歲古姓農民因賣地糾紛，家屬將牌位迎回祖厝安奉。（圖／家屬提供）

死者妻子曾透露，2013年先生將古厝83坪土地以238萬元價格賣給親戚，同年親戚轉售給第三方買家，買賣期間對方都未說明賣地是連帶地上物一同出售，因夫妻倆都沒念過甚麼書，不諳法律相關證明文件，交易完成後才驚覺買賣土地是連同地上物，也就是祖厝面臨拆除，先生自覺愧對祖先，更認為被欺騙一怒告上法院，官司歷經6年訴訟，台灣高院去年底判決先生敗訴，認為買方已充分說明責任，全案定讞，先生心情因此跌落谷底。

▲桃園市新屋區70歲古姓農民因賣地糾紛，今年初古在祖厝外掛白布抗議。（圖／家屬提供）

死者女兒直言，父親為此非常自責，常一人在祖厝附近徘徊，擔心法院執行強制拆除，古曾多次揚言：「要拆就得踏過我屍體」，家人都很擔心，未料悲劇還是發生。

▲桃園市新屋區70歲古姓農民因賣地糾紛，在祖厝上吊身亡。（資料照／家屬提供）

由於古在遺書指示須將牌位安置祖厝，家屬25日上午舉辦告別式，將牌位請回祖厝，家屬期望買方主動聯繫，還原祖厝買賣真相，讓古得以安息；桃園地院發言人蕭世昌庭長指出，因該案發生特別情事，地院先給予時間緩拆，未來會斟酌期限另行通知。

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