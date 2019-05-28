陸短影音用戶規模達6.48億！中老年市場有「巨大前景」

▲抖音與騰訊微視互相競爭。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

短視頻（編按：短影音）在大陸的火熱程度有增無減。據統計，截至2018年12月，大陸短影音用戶規模達6.48億，使用時長佔總上網時長的11.4%，成為僅次於即時通訊的第二大應用類型，短影音持續「領跑」大陸網絡視聽市場。此外，40歲以上用戶的使用率在半年內提升了12個百分點以上。

《2019中國網絡視聽發展研究報告》顯示，截至2018年12月，大陸網民規模達到8.92億，全年新增網民5653萬，網民通過手機接入網路的高達98.6%；網路視頻使用者規模（含短影音）達7.25億，占網民總數的87.5%，短影音使用者、網路直播使用者、網路音訊使用者規模分別為6.48億、3.97億、3.01億，網路視聽已佔據網路資料訪問總流量的80%以上。

▲大陸主流的短影音App。（圖／CFP）

2018年大陸流量資費不斷下降，網民閱讀偏好由圖文向影片轉移，短影音行業使用者規模和使用時長均呈現爆發式增長態勢。《報告》顯示，截至2018年12月，短影音使用者規模達6.48億，半年新增短影音使用者5395萬，使用者規模增長率為8.3%。

2018年以來，短影音日均使用時長迅速增加，與綜合視頻應用之間的差距逐步縮小，並在2018年6月實現反超，且差距逐步拉大。有88%的網路使用者會使用短影音社交，79%的網路使用者通過短影音獲取新聞資訊，70%的網路音樂使用者通過短影音觀看音樂MV，41%的網路用戶電商購物時會觀看短影音展示。未來，短影音作為一種資訊載體和傳播方式，將滲透到多個領域。

值得注意的是，短影音App在中老年、低學歷、高學歷、中高收入人群中正在加速滲透，其中40歲以上用戶的使用率在半年內提升了12個百分點以上。

中國網絡視聽節目服務協會常務副秘書長周結表示，「銀裡藏金」是今年看到的非常有意思的一個方面，中年老年的用戶在快速習慣使用手機，習慣利用手機來看影片，看短影音長影音也好，「這是一個有可能產生巨大的前景領域。」

據4月公佈的Sensor Tower商店情報數據顯示，大陸用戶規模最大的短影音平台「抖音」與海外版TikTok，在今年第一季度的新增用戶量達到1.88億，相較於去年第一季的1.1億，共增長了70%。

▼抖音在大陸不僅是社交平台，也是主流媒體建立粉絲群的新興管道。（圖／CFP）