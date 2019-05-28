扛得住經貿摩擦　郭樹清：封鎖或制裁只會讓中國加速發展

▲郭樹清認為，今年的金融市場相對穩定。（圖／視覺中國）



大陸中心／綜合報導

對於中美經貿摩擦產生的影響，大陸人民銀行黨委書記郭樹清28日表示，美國加徵關稅對中國經濟的影響有限，只要國內金融業能深化改革，推動優化融資結構與金融機構體系，確保經濟運行在合理區間，就能控制影響範圍；歷史早已證明，封鎖或制裁不能阻止中國的發展，反而會讓中國加快發展、轉型。

郭樹清稱，現在中國的經濟成長動力主要來自國內消費，多數的輸美產品都非常適合內銷，目前的消費升級期能夠消化「多數被加徵關稅的產品」。此外，他提到，中國產品向外銷售的國家、地區不斷增多，且「一帶一路」的倡議日見成效，除了美國以外，中國打通也更多元的海外市場。

郭樹清談到，由於某些中國產品的獨特性，美國無法完全限制出口，有相當部分的產品會在「美國進口商分攤關稅成本」後，繼續出口到華盛頓。他點明，這次加徵關稅的機會，也能促進中國產業結構調整升級，將部份生產線轉移至海外，「這有利於我們實現產業更新換代，進一步提高勞動生產率，加快中國的高質量發展。」

郭樹清強調，金融市場容易反應過度，雖然在去年有出現強烈波動，但2019年中國經濟開局良好，能為金融市場提供有利的支撐，讓韌性進一步增強，減少影響。

▼郭樹清表示，金融風險從過去的發散狀態轉變成現在的收斂狀態。（圖／CFP）



有關中國金融體系應對外部衝擊的能力，郭樹清澄清，國內市場持續深化改革、擴大開放，完善公司治理結構，並優化機構體系、規範市場秩序，為重點領域的金融風險做了十足的準備，沒必要擔心市場會受到經貿摩擦的影響。

對於美中貿易摩擦的事件，郭樹清坦承，在事情爆發出來的當下，大家的思想準備不足，心中非常不安，才導致金融市場出現大幅度波動，但一路走到現在，眾人發現「問題其實沒那麼嚴重」，對經濟的實際影響很有限，因此今年的金融市場相對穩定，往後的影響還會更小。

郭樹清聲明，面對經貿摩擦，金融市場最重要的就是「做好自己的事」，持續深化改革，推動優化融資結構和金融體系，同時治理金融亂象，化解影子銀行的風險、強化不良資產真實認定和有效處置，嚴厲打擊非法金融活動，以確保經濟運行在合理區間。

談到金融市場的穩定政策，郭樹清稱，金融是實體經濟的血脈，與實體經濟是共生共榮的關係，人民銀行將繼續推進供給側結構性改革，進一步提升服務實體經濟能力，以應對經貿摩擦的風險。

▼郭樹清表明，過去十幾年來，人民幣出現大幅度下跌通常是外部原因。（圖／路透社）



有關離岸人民幣兌美元5月份出現「跌幅超過3％」的問題，郭樹清表示，人民幣的有效匯率在全球貨幣中表現穩健、得到國際社會的廣泛認可，出現這種較大幅度的貶值，完全是「美國升級經貿摩擦影響市場情緒」的結果。他指出，雖然外匯市場近期出現波動，但中國企業與居民沒有出現恐慌。

郭樹清說明，雖然目前處於美中經貿摩擦的背景，但中國去年推出15條銀行業保險業對外開放措施，且今年5月又公布了12條新政策，表明了金融業對外開放不會停頓、不會倒退的決心，「我們正按照自己的時間表、路線圖全面推進，除了銀行業保險業之外，我們還將加大證券業基金業的對外開放，促進資本市場持續健康發展。」