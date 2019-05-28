環時總編嗆美「逢中必反」：劫財還是劫命講清楚

▲胡錫進說，中國絕對會盡全力捍衛國家利益。（圖／CFP）



大陸中心／綜合報導

《環球時報》總編輯胡錫進27日在微博發文稱，美國將中國定義為「戰略競爭對手」，在國際上出現「逢中必反」的表現，尤其對華為公司出現極限打壓的作為，真正的目的就是剝奪中國的發展能力，所謂的公平貿易只是發作的藉口、對利益的順手牽羊，這些行為不僅是「劫財」，還要「劫命」。

胡錫進提到，如果美方真的把「對中國高速發展的忌妒心理」轉變成全面打壓中國的政策，並以「擊垮中國」為最終目標，不惜破壞兩國人民的福祉，那將嚴重違背政治道義，是一項「邪惡的政策」。

對於美國近期的做法，胡錫進批評，美國「從副總統到國務卿」這段時間說出的激烈言行，以及對華為公司的野蠻做法，讓多數中國人相信，美國就是與中國的發展過不去。

胡錫進說明，中國的對美政策沒有任何複雜的企圖，也沒有試著在戰略上挑戰美國，僅僅是為了實現人民美好生活的「防守性戰略」；這些戰略也只是為了擺脫近代的「屈辱地位」，「我們真誠認為中國不能以零和的擴張方式謀求自身利益，我們走向世界的唯一途徑是擴大合作。」

▼胡錫進認為，中國的策略只有「發展良好外交關係」。（圖／微博／胡錫進）



胡錫進談到，中國從未將自己定位在「有能力爭奪世界霸權」的位子上，只想發展良好的中美關係，「儘管中國與一些國家會發生摩擦，甚至會有臨時性對抗，但上述戰略善意既是我們外交政策的起點，也會是終點，任何冒險的外交政策都不會得到中國人民的支持。」

美國將中國定義為「戰略競爭對手」意味著甚麼？胡錫進提及，中國人民的總體感受是，美方不允許中國發展出與美相當，甚至更高的實力，且出現愈來愈多「為阻止中國這樣成長應不惜代價」的聲音，「在中國完全採取守勢、並未開展非常激烈反制措施的情況下，美方似乎正在形成對中國越來越強硬、敵視的慣性。」

誰該為「美國」這個行為體發出的聲音負責？胡錫進說，美國領導人經常變化立場，且現今的領導團隊對華都採取激進表態，「我們應該重視哪一些聲音，或者重視那些行為？」他提到，在政治多元的美國社會中，雖然有對貿易戰批評的聲音，但卻沒出現抵制「對華極端政策」的力量，「它們多是具體的利益分析，並未上升到有利於阻止這一事態發展的戰略反思層面，美方的對華打壓範圍仍在擴大。」

胡錫進強調，如果這不是美國社會與政治精英群體的意願，那麼希望華盛頓能夠與中國展開深入的戰略溝通，以解決雙方的具體糾紛，爭取有利的突破，「美方應當清理這個問題，並且對美中兩國人民及整個國際社會都做出可信的回答。」

▼胡錫進擔憂，孟晚舟若成功引渡美國，將成為國際商場上一個劃時代的惡例。（圖／CFP）