三星正研發新技術　製作以假亂真的Deepfakes將更容易

▲三星人工智慧中心正研發一套新技術，能讓Deepfakes效果製作更簡單。（圖／翻攝自YouTube／Egor Zakharov）

科技中心／綜合報導

隨著科技發展，想製作以假亂真的Deepfakes影片、聲音愈來愈容易，但現階段仍需要是先採集大量的數據。但據外媒報導，三星正在研發一項新技術，能大幅減少事前資訊的蒐集，就能達到Deepfakes的效果。

據外媒《The Verge》報導，三星人工智慧中心的研究人員已經設計出一套新技術，他們透過收集YouTube上高達7000張名人的畫面，從中獲得「標誌性」的臉部特徵，像是眼睛、嘴巴等，並透過演算法的訓練，進而達成以假亂真的Deepfakes效果。

這項技術能應用至單一照片上，例如能讓世界名畫《蒙娜麗莎的微笑》做出許多栩栩如生的動作，而從研究人員所公布的一段影片，除了可以看到宛如真人的蒙娜麗莎外，還可以看到已故女星瑪麗蓮·夢露（Marilyn Monroe）、已故物理學家愛因斯坦（Albert Einstein）等人透過全新技術而活現在你我眼前。

雖然這項技術與多數Deepfakes技術一樣，在進行人工智慧合成時，仍可能會產生多明顯的瑕疵，像是空隙等等，但已經相當厲害。報導指出，隨著Deepfakes技術發展，想要製作Deepfakes也愈來愈容易，也不免讓人擔心是否會有人拿這樣的技術來做不好的事，以目前的發展來說，相關風險不是不存在，但硬要說已經對日常生活造成嚴重威脅就太過誇大了。