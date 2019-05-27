下月起三星雲端免費儲存空間剩5GB　既有用戶不受影響

▲三星雲端服務所提供的免費儲存空間將從原先的15GB縮減至5GB，但既有用戶權益不受影響。（圖／ETtoday資料照）

科技中心／綜合報導

自6月10日起，三星雲端服務所提供的免費儲存空間將從原先的15GB縮減至5GB，不過在5月31日前註冊三星帳戶的使用者則不受影響。

三星雲端（Samsung Cloud）為三星Galaxy智慧型手機及平板電腦設備使用者所提供的雲端硬碟服務，可將聯絡人、日曆、代辦事項、照片、影片及三星自家各種應用程式（如Samsung Notes）同步至使用者的三星帳戶。三星雲端自2016年開始服務，其數據備份、儲存及整合的功能頗有與蘋果iCloud看齊的味道，不過容量上卻更加慷慨，用戶可免費直接享用15GB的儲存空間，但該福利未來可能要縮水了。

三星於稍早證實，三星雲端的免費儲存空將間從15GB縮減至5GB，不過僅適用於6月1日後註冊三星帳戶的使用者。換句話說，既有的使用者，或是在5/31之前註冊的使用者都仍享有15GB的服務，既有用戶權益不受影響。事實上，若使用者不將照片設為「自動備份」，5GB的雲端容量僅用在應用程式設備間的整合，其實還是很夠用的。

與此同時，Google雲端硬碟服務Google Drive似乎正在升級部分使用者的儲存方案。近日有國外網友在Reddit論壇上透露，他無預警獲得了20GB的免費容量，目前Google Drive的免費容量為15GB。

▼三星雲端容量將自6月1日起縮減至5GB。（圖／SamMobile）