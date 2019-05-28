四型機彰化戰備道起降　黑鷹、紅雀無人機投入演訓！愛國者也戒備

▲彰化戰備道起降實兵操演，F16操演。（圖／攝影中心攝）



記者陶本和／台北報導

國軍「漢光35號」實兵演練，28日一早在彰化進行戰備道起降操演，四型機F-16V、IDF經國號戰機、幻象2000戰機，以及E-2K預警機起降；另外，黑鷹、AH-1W、CH-47SD、OH-58D、紅雀無人機也投入演訓，負責偵監工作，還有愛國者二、三型飛彈、天兵防空系統、雲豹裝甲車在旁戒備。

蔡英文27日晚間夜宿台中的清泉岡機場，一早就驅車前往戰備道現場視導國軍操演狀況，這是她上任以來，國軍首次的戰備道操演，上一次得追溯到103年民雄戰備道起降。

▼彰化戰備道起降實兵操演，運輸鬥直升機操演。（圖／攝影中心攝）



在本次操演上，空軍三型主力戰機（F-16、經國號、幻象2000）與E-2空中預警機各一架，降落在彰化花壇、秀水路段的中山高速公路；在加油掛彈之後再度起飛。

操演課目是，操演台海發生戰爭，各機場跑道遭到共軍飛彈損毀，國軍在高速公路開臨時跑道，給各式戰機進行加油掛彈工作。在本次掛載彈藥上，經國號掛Mk.82炸彈、F-16掛魚叉攻船飛彈，幻象戰機掛雲母與魔法二種飛彈。

▼彰化戰備道起降實兵操演，IDF操演。（圖／攝影中心攝）



除了四型機的起降操演之外，這次軍方也安排黑鷹、AH-1W、CH-47SD、OH-58D、紅雀無人機直升機投入演訓，擔任偵監任務；此外，愛國者二型、三型、天兵防空系統、雲豹裝甲車也負責警戒。

本次國軍投入演訓的部隊，空軍作戰指揮部、第二、三、四、六聯隊、陸軍第五作戰區、陸軍航特部、海軍陸戰隊之外，連交通部高公局、國道警察局、台中市政府警察局、彰化縣警察局、消防局，以及中科院，都一起投入進行聯合操演。

▼彰化戰備道起降實兵操演，E-2k空中預警機操演。（圖／攝影中心攝）



▼彰化戰備道起降實兵操演，參觀群眾。（圖／攝影中心攝）

