1350座紐澤西護欄全部清空！　彰化戰備道變機場跑道　

記者唐詠絮／彰化報導

戰備跑道變成機場跑道！為配合國防部「漢光35號演習」戰機起降實兵演練，國道1號南下198公里彰化至211公里員林交流道約13公里長路段，從25日晚間10時展開第一階段的封閉，將彰化至員林沿線1350座中央分隔島的紐澤西護欄吊掛全數清空，26日上午6時解除封閉重新開放通行，只剩下紅色一整排的三角錐。

▲彰化戰備跑道紐澤西護欄連夜拖吊淨空。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

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經過一整夜的拖吊，1350座紐澤西護欄在上午清晨6時前全數堆置在兩側車道邊坡，中央分隔島則改為放置三角錐，路面上的編號也全部顯露出來，彰化交流道南下也解除封閉重新開放。

今年戰機起降演練管制範圍為國道1號彰化交流道至員林交流道（含埔鹽系統交流道）。實施戰機起降演練，國道雙向車道將在27日晚間10時至28日中午12時封閉，；另外，南下車道將在28日晚間10時至29日清晨6時封閉，進行水泥護欄吊掛回復作業。

彰化警方建議，由於27、28與29日彰化交流道至員林路都將實施封閉作業，為避免南下車流過度集中彰化交流道造成壅塞，建議用路人改替代道路：

（一）南下替代道路：

1、國1彰化交流道南下出口→台19線→縣148線→國1員林交流道南下入口。

2、緊急備援路線：國1彰化交流道南下出口→台19線→中央路→台1線→縣148線→國1員林交流道南下入口。

3、為避免南下車流過度集中彰化交流道造成壅塞，建議用路人：

甲、提早下王田交流道：前往彰化市區者，可走台1線經大度橋抵達彰化市。

乙、往花壇鄉、員林市者：可由彰化系統轉接國道3號南下，下快官交流道接中彰快速公路、彰化市東外環抵達。

（二）北上替代道路：

1、國1員林交流道北上出口→縣148線→甲或乙

甲、員林大道→台1線→中央路→台19線→國1彰化交流道北上入口。

乙、埔心聯絡道→台76線→國道3號。

2、緊急備援路線：國1員林交流道北上出口→縣148線→台19線→國1彰化交流道北上入口。

為使交通順暢，行車平安積極作為，彰化縣警察局於管制期間，對於替代道路沿線均規劃警力加強交通疏導，提醒用路人務必遵循交管人員指揮及疏導，保持路口淨空，禁止違規（臨時）停車，以維持道路主線車流順暢。



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