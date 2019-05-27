睽違12年！看彰化戰備道戰機起降　這間民宅頂樓免費拍攝

▲秀水鄉民宅提供免費拍攝。（圖／翻攝自Google Map.）

記者唐詠絮／彰化報導

睽違12年的彰化國道中山高速公路的「彰化戰備道戰機起降」軍事操演，將在28日清晨6時正式舉行，讓軍事迷非常期待，已經迫不及待提前尋找卡位拍照點，也傳出附近民宅出租卡位點一個600元到上千元不等，秀水鄉陝西村林姓民眾則是提供頂樓免費拍攝點，另外，也有民眾將出動超夯的無人機拍攝，但小心觸法。

▲彰化戰備跑道28日實施軍事操演。（圖／軍聞社提供，以下同）

漢光35號演習從28日到30日，分別是28日「彰化戰備道戰機起降」、29日的「東部海域聯合實彈操演」及30日在屏東的「聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊」，這也是總統蔡英文上任後首次的軍事演練，受到國內外關注。

這場演習，預料會吸引大批軍事迷及民眾到場觀看，為了飛航安全，大批軍警上午已經在週邊戒備，不准民眾進入，更不許使用無人機拍攝。林姓民眾表示，有聽說其他村民將出租拍攝點，但這是地方的大事，12年前也是免費提供地點讓民眾拍攝，但以人滿為主；操演時間是在6時開始，已有多名親友預約前往觀看，為確保有位置請提早到場，慢到有可能無法上去。

此次軍機起降演習，適用「民用航空法」，該法第34條規定，國軍對顯有危害及有侵入之虞之有礙飛航安全的物體，在航空站、飛行場四周畫定安全距離，採取適當措施，警方也提醒民眾，因為戰備跑道週邊已劃定為禁航區，只要無人機一升空，依民用航空法規定，將開罰30萬至150萬元不等，請民眾切勿觸法。

▲國道1號到員林路段中央分隔島全部拖吊淨空。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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