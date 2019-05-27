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自信能吸「9成韓粉」！郭台銘5秒快問快答　解密為何愛喝波爾水

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▲▼《這！不是新聞》首播專訪郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

▲《這！不是新聞》首播專訪郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

記者莊智勝／綜合報導

鴻海董事長郭台銘投身國民黨內總統初選，27日接受節目《這！不是新聞》專訪時，褪去過去的一身的總裁霸氣，不但分享自己這幾天下鄉行走、貼近基層民眾的經歷，還與主持人陳斐娟玩起「快問快答」，當被問到為什麼都只喝「波爾水」時，郭董還秒答「因為加油站都會送，這樣我可以省（錢）！」

郭台銘在節目中闡述競選理念及總統政見，對於這幾日下鄉的行程侃侃而談，直言未來不論是庶民的「小吃經濟」，或是農漁工業，都應結合知識經濟，用高科技翻轉，才能帶領全台人民找到新出路；郭台銘還以「香腸攤販」為例，「我有辦法把你的香腸賣更好，賣到國外去、賣到網拍上，我可以跟美國、亞馬遜貝佐斯合作，讓台灣跟他做平台，這樣就能走到美國去；國內的知名電商引到大陸去，建立起網路平台，這樣就可以把香腸賣過去，這牽涉到供應鏈、冷鏈物流、肉品檢疫、工業互聯網概念！」

當現場來賓提問，如果初選最後是由郭台銘出線，那他有把握能將幾成的韓粉轉為自己的票源時，郭台銘則信心滿滿地表示，「9成！有9成的韓粉會轉到我這邊！」郭台銘分析，現在韓國瑜的支持者中，有很多警察義消，還有一些人是氣憤年金勞保政策，「我是警察子弟，我很關心這個，至於農漁工的基層支持者，我下鄉後感覺到，誰能夠幫他們把經濟搞好、真正賺大錢，誰就能夠贏得支持！」

▲▼《這！不是新聞》首播專訪郭台銘,主持人陳斐娟。（圖／記者李毓康攝）

▲主持人陳斐娟還與郭台銘現場玩起快問快答。（圖／記者李毓康攝）

在嚴肅的話題過後，陳斐娟也與郭董玩起了網友提問的「5秒快問快答」，當郭台銘被問及「花了多少錢除掉臉上的斑」時，還當場笑場，愣了5秒後才坦言「我不知道！」期間，陳斐娟還代網友提問，為何郭董常常都喝「波爾水」？郭台銘不假思索秒答，「因為加油站會送，這樣我就可以省（錢）！我很多錢都是省出來的！」

郭台銘坦言，自己每個月的開銷都相當節省，現在是因投身初選，有在外出輔選、買東西，會多支出幾千塊，「但每個月最多就花2萬多塊！」郭台銘還承諾，如果當選總統，薪水將會全數捐出，每個月只象徵性地領1元台幣，「我出來不是為了錢！」

▲▼《這！不是新聞》首播專訪郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

▲▼《這！不是新聞》首播專訪郭台銘,主持人陳斐娟。（圖／記者李毓康攝）

▲郭台銘坦言，自己常喝波爾水是因為「加油站會送」。（圖／記者李毓康攝）

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關鍵字：郭台銘,國民黨,初選,2020,總統

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