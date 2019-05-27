若當總統薪水全捐！郭台銘承諾「每月象徵領1元」：跳票妳找我

▲郭台銘承諾，未來當選總統，將會捐出每月薪資。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者莊智勝／綜合報導

參加國民黨內總統初選的鴻海集團董事長郭台銘，27日接受節目《這！不是新聞》專訪，還大方挑戰反應極限，玩起「5秒快問快答」；當主持人陳斐娟代網友提問「若當總統，薪水會不會捐」時，郭董當即表示，「既然你問了，我的答案是，會！」承諾自己未來每月僅會象徵性領1元薪資，「我出來不是為了錢！」

陳斐娟蒐集15題網友提問，只給了郭董短短5秒的思考時間，並作出20秒的答覆，開頭就立刻下猛藥，直問「未來參選是否會變成『台灣特首』？」郭董則斬釘截鐵地回答「不可能，我要選、要當的是中華民國總統！」

在快問快答中，郭董也坦言對於現在少子化的憂心，還自爆現在仍在與妻子溝通生小孩，笑回「工廠還沒開工！」而陳斐娟也持續祭出「陷阱題」，提問「劉嘉玲、林志玲誰比較漂亮？」郭台銘稍作思考後，妙答「我覺得曾馨瑩比較漂亮！」

另一方面，陳斐娟還提出網友疑問，「如果真的當選總統，未來薪水會不會捐？」這一下讓郭董猝不及防，坦言關於總統薪資問題，其實自己心中早有計較，但沒想到會這麼快就被問到，「既然你問了，我的答案是，會！」當場承諾若未來真的當選，每個月只會象徵性地領新台幣1元，其他薪水將全數捐出，「現在有錄影，如果我跳票，妳可以拿著帶子到總統府給我看，我出來不是為了錢！」