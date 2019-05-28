雲端最前線／民調韓下修、郭難跨　國民黨內憂「贏局博到輸」？

新聞節目中心／綜合報導

國民黨總統初選陷入膠著，原本聲勢浩大的高雄市長韓國瑜，在表態參選後爭議不斷；黨內人士擔憂，若郭台銘在初選民調前仍無法超越韓聲勢，那國民黨2020大選局勢恐令人堪慮。就在此時平面媒體公佈電話民調，韓國瑜支持度回升，再度超越藍綠群雄，民調走向如何解釋？《雲端最前線》28日邀請前台北市議員楊實秋、國民黨青年部主任蕭敬嚴、台北市政府市長室顧問周榆修、政治評論員毛嘉慶、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深度探討國民黨內初選爭議。

對於2020選情，黨內人士透露，目前韓國瑜支持度往下修正，民調第二的郭台銘支持度卻僅微幅提升，若兩人支持度的黃金交叉在初選民調前無法發生，那獲黨提名的韓國瑜恐如2016年選舉陷內外壓力，提名後一路潰敗，甚至拖累立委選情，「贏局博到輸」。

▲韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）



值得注意的是，6月1日韓粉們將齊聚凱道進行首次大會師，這場首會師也被視為是韓國瑜參選2020總統大選的起手式，不過現在卻傳出這場大會師的幕後主辦人是妙天禪師，對此，韓國瑜表示：「妙天禪師是其中之一，我是被動邀請，所有團體都會非常感謝」。

國民黨總統參選人郭台銘最近也勤跑行程。郭台銘表示，最近每一個下鄉行程，握著民眾、攤販、基層勞工的每一雙手，他知道他們想要的是什麼，若看到可以改善的地方，就提供協助幫他們把「庶民經濟」結合「知識經濟」，他強調「這才是真正的拚經濟」。就在此時平面媒體公佈電話民調，韓國瑜支持度回升，再度超越藍綠群雄，民調走向如何解釋？韓國瑜真的止跌回升？《雲端最前線》28日邀請前台北市議員楊實秋、國民黨青年部主任蕭敬嚴、台北市政府市長室顧問周榆修、政治評論員毛嘉慶、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深度探討國民黨內初選爭議。

▼▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》



《ETtoday新聞雲》



《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。