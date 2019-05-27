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妻摔落3米高山坡！YouTuber老公全程錄下　痛哭擁抱太矯情挨轟

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▲▼美國知名YouTuber肖恩（Shaun McBride）與家人到夏威夷旅遊，過程中他的妻子珍妮（Jenny）不慎從山坡處滑落。（圖／翻攝自YouTube／Shonduras）

▲肖恩緊緊抱著哭泣的老婆。（圖／翻攝自YouTube／Shonduras

國際中心／綜合報導

美國猶他州知名YouTuber肖恩（Shaun McBride）先前與家人到夏威夷旅遊，過程中他的妻子珍妮（Jenny）不慎從山坡處滑落，摔落的高度大約是3到4公尺之間。這對夫妻23日發布影片，兩人談及這段經歷時，妻子忍不住落淚並與老公互相擁抱，不過卻被網友抨擊小題大作，只是想吸引更多點閱。

BuzzFeed新聞報導，肖恩的YouTube頻道名稱為Shonduras，訂閱數有162萬，他先前與家人來到夏威夷遊玩，老婆卻在一處小徑失足，從高處跌到充滿石塊與泥土的地面，這個畫面也被錄了下來。

珍妮摔下去時一度躺在地上，沒有動作，後來家人趕緊跑到她身邊，所幸她身上只有擦傷及瘀傷，整體沒有大礙。回憶這個瞬間，肖恩的3歲女兒握著他的手並大喊「媽媽」，他覺得這是他人生中最糟糕的時刻。

除了剪輯老婆從山坡摔下去的畫面，肖恩也找來親朋好友觀看這段影片，他希望大家能珍惜生命的每個時刻，「我們盼望，透過珍妮瀕臨死亡的經歷，能讓你們的每一天都成為最好的一天，因為生活其實是會突然發生改變的。」

▲▼美國知名YouTuber肖恩（Shaun McBride）與家人到夏威夷旅遊，過程中他的妻子珍妮（Jenny）不慎從山坡處滑落。（圖／翻攝自YouTube／Shonduras）

▲珍妮躺在地上。（圖／翻攝自YouTube／Shonduras）

影片中，這對夫妻回憶經歷，珍妮甚至開始哭泣，她以為自己會死，如今卻還能夠活著，甚至沒有骨折，她覺得非常幸運。雖然當時她的腳踝處有傷口，不過休息過後她依然與家人完成剩下的徒步旅行。

不過，網友對此倒是沒有受到感動或難過，反而認為這對夫妻為了點擊率而大費周章後製影片，甚至找來親友觀看跌落山坡的畫面實在太矯情；還有網友製作梗圖、GIF等，立刻轉變原本悲傷的氛圍。

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