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影／人身攻擊！柯文哲答詢稱部屬「那個胖子」　挨轟再辯稱：叫習慣了

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記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲27日赴議會針對第一果菜市場、魚市場中繼市場改建案，進行追加預算報告，卻在備詢時指官員是「那個胖子」，遭到議員質疑後甚至回說「平常叫習慣了」。

柯文哲在報告時指出，萬大魚市改建計畫40年，層層疊疊後來亂掉，所以一次改建變成分次改建，還有一點自己要先認罪，本來一直閃掉環評，後來自己踩煞車，認為不做環評沒有辦法對社會交代，所以後來做環評慢了5個月，冷凍庫2.75年還是要追加，7年以後要再想看看怎麼折舊賣掉，還是期望在年底之前開工，本來打算用二備金，後來想想決定追加預算。

▲▼台北市長柯文哲接受質詢。（圖／記者楊亞璇攝）

▲台北市長柯文哲接受質詢。（圖／記者楊亞璇攝）

對於柯文哲承認當時市場處告訴他不用做環評，民進黨市議員阮昭雄問說，要不要追究當時的處長？未料，柯文哲竟回，「那個胖子（指市場處前許玄謀）已經退休了，跑掉了。」

國民黨議員秦慧珠質疑，柯文哲的都毛病不會改，「那個胖子」是誰？柯文哲說，「許玄謀」，秦慧珠追問，你可以稱呼部屬是胖子嗎？竟然在回答議會問題說「那個胖子」，柯文哲卻表示，「抱歉，平常叫習慣了」。

針對不用做環評的決定，柯文哲解釋，不能全部都推給許玄謀，因為他自己也有主持會議。秦慧珠痛批，所以你們通通有錯，你推給一個集體盲目，通通集體智障、腦筋秀逗，不是一天兩天，還搞三四年，問題出在哪裡？是領導無方的老大出問題？柯文哲在逼問下坦言，「老實講我覺得這個案子有點離譜，大家都想便宜行事。」

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