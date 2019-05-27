妙天爆加持凱道大造勢　柯文哲：他現在應該支持韓國瑜

記者楊亞璇／台北報導

國會政黨聯盟黨主席妙天禪師3月曾表態，若台北市長柯文哲角逐總統大位，會幫柯連署，不過近日卻傳出妙天為高雄市長韓國瑜凱道造勢的幕後金主，對此，柯文哲27日被問到妙天到底支持誰？直言「現在應該是韓國瑜」。

韓國瑜27日在議會受訪時證實，6月1日的是好幾個團體聯合主辦，有企業的、有宗教的，有很多社團自己組織起來想辦一個後援大會，「其實有好多團體，妙天禪師只是其中之一。」

民進黨市議員洪健益表示，三月份妙天說支持柯文哲選總統，但6月1日韓國瑜凱道造勢，申請人是妙天指示的博愛基金會，妙天到底支持誰？柯文哲表示，「應該現在是支持韓國瑜」，人家要支持誰不是他能決定的。

洪健益稱，妙天麾下的大將徐世勳還在北市府當客委會主委，柯文哲解釋，他跟徐世勳練氣功，不代表政治立場跟他一致。

至於與妙天關係，柯文哲強調，跟妙天也沒有不好，「我們練氣功還是照練」，人可以改變想法，「我從頭到尾都一樣，練氣功、練打坐而已。」

洪健益認為，妙天會轉向支持韓國瑜，最主要的原因是因為柯文哲沒有表態，如果支持說不定會轉向「感恩文哲、讚嘆文哲」，遭到柯文哲糾正說，那是妙禪。洪健益回稱，妙禪講的話妙天也可以拿來用，柯文哲不講話大家都不挺他，搞不好一講，連妙禪都挺他，柯文哲強調，他還是平常心，做每天該做的事。

洪健益質疑，下個會期又要編列預算，柯文哲又沒辦法執行，會不會很衝突，到底要不要跟市議會請假？柯文哲表示，「對啦，這都很衝突，我沒有計畫，遇到再講，我現在都沒有決定」，

洪健益指出，有些議員表示若柯要選，就先不審查預算，等明年補選後再說，柯文哲回說，明年補選是7月以後的事，假設性的問題不要回答，他還是很認真工作，不要緊張。

▲台北市長柯文哲接受質詢。（圖／記者楊亞璇攝）