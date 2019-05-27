畜牧場爆「牛流行熱」疫情！致死率最高3成...專家籲落實2動作

▲防檢局指出，今年截至目已有4例牛流行熱疫情。（示意圖／農委會提供）

記者許展溢／台北報導

天氣漸熱，部分畜牧場傳出「牛隻登革熱」的牛流行熱疫情。防檢局今（27日）表示，今年截至目前已有4例確診，且較往年提早發生，關鍵是受「暖冬」影響，呼籲各場主人務必落實「撲滅病媒蚊」、「打疫苗」2個動作。

根據防檢局提供資料顯示，受感染的牛隻最常見的狀況就是發燒、分泌物增加、流涎、跛腳、泌乳量下降及皮下氣腫等。流行地區感染率可達8成，在迅速及正確照護下，死亡率不會超過1至2成，但環境不良，或未即時照護或照護不佳，死亡率則可能提高到至1至3成。

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▲防檢局強調，牧場一定要做好環境清潔，才能有效防範牛隻受感染。（示意圖／台灣動物社會研究會提供）

防檢局組長徐榮彬受訪表示，該病通常是在每年6至7月颱風季節前後發生，但今年受暖冬影響，提早到3、4月，主要是牛隻被病媒蚊叮咬後受感染，導致肺部氣腫、呼吸困難等症狀。今年至今，各縣市通報農委會確診的有4例。

徐榮彬說，若發現牛隻發燒等感染情況，就要趕快治療，讓牛隻退燒，將病情緩和下來，通常就比較不會有什麼大礙。但假設真的情況嚴重，也可以送到中央檢查，看有無感染其他疾病。不過，徐榮彬強調，重要的是，牧場還是要確實的將病媒蚊撲滅，做好環境清潔，並打預防針，才能有效防範該病發生、蔓延。