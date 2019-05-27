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6/1上路9大「影響荷包措施」！夏季電費、家電減稅一次看

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▲新台幣,鈔票,錢。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲6月1日起各項影響你我荷包的新措施一次看！（圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

6月1日起全台各地將有多項新措施上路，包括「夏季電價」正式啟用至9月，用電量越多則累積電費越貴；不過購買節能家電將可以減稅。此外還有新北市敬老卡優惠、駕訓班調漲、改造車「測噪」上路、防止「惡房東」租屋條款⋯等，《ETtoday新聞雲》為您整理各項影響你我荷包的新措施，一目了然！

1. 夏季電費啟用

開冷氣要節制了！6/1起開始實施「夏季電價」直到9月，用電量越多，累進級距的電價就越貴。電價總共分成六種級距，0到120每度1.63元；121至330度，原非夏月每度2.10元、夏月2.38元；331度至500度，每度2.89元、夏月3.52元；501度到700度，非夏月每度3.94元、夏月4.80元；701度到1000度，非夏月每度4.60元、夏月5.66元；1001度以上非夏月每度5.03元、夏月6.41元。由此推算，「夏月」與「非夏月」的漲幅從0到27%都有。

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而台電為鼓勵民眾節電，只要登錄節電獎勵活動，用電較去年同期節電一度以上，即可獲得每期電費至少84元的節電獎勵金，節電獎勵無上限。


▲ 夏月電價6/1起開始計算。（圖／資料照）

2. 購買節能家電減徵貨物稅2000元

《貨物稅條例》修正條文日前三讀通過，預計6月中旬公布。凡公佈生效日起兩年內，購買電冰箱、冷暖氣機、除濕機等3項節能電器，將減徵貨物稅，以每台2,000元為限。

減徵貨物稅稅額表在電冰箱、除濕機是以公升數去訂定，冷暖氣機則按千瓦數，主要目的是鼓勵民眾買節能電器用品，只要購買符合規定就可以退稅，不一定要汰舊換新才能退，後續將根據電冰箱、冷暖氣機及除濕機單位大小，訂出2到3級的退稅等級標準。

退稅方式規劃將由購買新機的民眾申請，線上申請同步開放，賦稅署也輔導家電經銷商，協助消費者在購買時就提出申請，退稅款項可直接匯入民眾指定帳戶。


▲駕訓班學費12年來首次調漲。（圖／公路總局提供）

3. 駕訓班學費12年來首調漲

駕訓班學費12年來首度調漲！原本駕訓學費上下限為8000至13500元，但因應這幾年物價上漲、人事成本支出龐大，若低於8千恐影響教學品質與學員安全，駕訓班業者喊出學費調漲需求也已有2年時間，因此公路總局規範的駕訓學費下限將從8000元調整至1萬元，上限則維持13500元，未來也保留調漲空間。

4. 上市櫃公司須揭露員工平均薪資、調薪情況

自5月起所有上市櫃公司必須在「公開資訊觀測站」揭露全體員工平均薪資費用，並且要揭露產業的平均數。而6月開始，各上市櫃公司還必須公布「扣除主管級」全職員工的平均薪資費用，同時也要揭露產業的平均數。

證期局表示，若上市櫃公司不揭露，或是揭露不實，可處罰證交所違約金1萬到100萬元，並依目前證交法可以再開罰24萬到240萬元，未來證交法修法也預計提高罰鍰上限到480萬元。

5. 新北市65歲以上長者，搭北捷可扣敬老卡點數

新北市65歲以上長者搭北捷可以扣敬老卡點數，預估有近54萬長者受惠，自6月1日起實施。新北市長侯友宜在4月提到，敬老卡原先只能用在公車，但為了讓65歲以上老人家方便，於是決定使用範圍擴大到北捷。

6. 改車噪音擾民，桃園試辦「測噪」

為了改善「改造車噪音擾民」，桃園市政府環保局從6月1日起首度運用科技執法「測噪」替代稽查人力，只要車輛經過稽查點設置的噪音偵測照相系統，噪音值超過一定分貝會自動感應拍照，並且檢視照片中的車輛是否有非法改裝，之後再通知車主受檢，以此嚇阻高噪音車輛上路擾民。


▲住宅轉租新制6月1日上路。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

7. 住宅轉租新制上路「惡房東」掰掰！

為了避免「惡房東」事件不斷上演，「住宅轉租新制」6月1日上路，包括明訂押金最高不得超過「2個月租金之總額」；此外電費計算基礎不得超過「台電夏季用電量最高級距之每度金額」，以避免包租業藉由收取高額電費。而在修繕責任上，房屋或附屬設備損壞時原則上由「包租業」負責修繕，惟損壞係因可歸責於承租人之事由所造成時，包租業即不負修繕義務。

而提前終止租約應於「至少一個月前」通知他方，未為先期通知而提前終止租約者，應賠償他方最高「一個月租金額」之違約金。各項新制可於「住宅轉租定型化契約應記載及不得記載事項」規定查閱，一旦遇到租約內容與規定未合部分，可請求包租業修改或拒絕簽約，以保障自身權益。

8. 原住民公費肝炎篩檢年紀，45歲下修至40歲

早年共用針具盛行，以致C肝病毒傳播快速，為了解決偏鄉篩檢不易問題，衛福部國健署將原住民接受B、C肝篩檢年齡，從原先的45歲至53歲，擴大至40至60歲。符合資格的原住民都可享有終身一次免費篩檢，預計6月開始實施，以達2025年原鄉地區C肝完治目標。

9.南韓不可攜帶「非洲豬瘟疫區豬肉」入境

南韓政府宣布自6月1日起，旅客不可攜帶豬肉製品入境，包括香腸、生肉、火腿等等，除非提前向機場或港口的檢疫部門申報，否則違規最高會被處以1000萬韓幣（約台幣24萬元）罰款。

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關鍵字：夏季電費,夏季電價,電費,節電,駕訓,敬老卡

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