6大「影響荷包新制」看這邊！　6月1日起上路

▲6月開始，駕訓班報名費變貴了。（圖／記者林世文攝）



生活中心／綜合報導

6月有新制要上路，對於部分民眾來說省了不少荷包，但對有些人卻是增加開銷，以下6點為6月1日起全國或地方關於「荷包」的新措施：

1、到南韓玩不可攜帶「非洲豬瘟疫區豬肉」入境

南韓政府宣布自6月1日起，旅客不可攜帶豬肉製品入境，包括香腸、生肉、火腿等等，除非提前向機場或港口的檢疫部門申報，否則違規最高會被處以1000萬韓幣（約台幣24萬元）罰款。

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2、惡房東條款

過去房東超收電費、要求房客支付不合理費用等等事件層出不窮，內政部為了避免租屋族權益受損，自6月1日起，房東不可以向房客收「超過台電夏季電費最高每度金額」的電費、押金最高不得超過2個月租金之總額等等。

3、調漲駕訓班學費

現行駕訓班的費用為8000元到1萬3000元，台北市9000元到1萬3500元，公路總局考量到新增路考項目、工資調漲等等因素，宣布6月開始報名費用調高到1萬元至1萬3500元。

4、原住民公費肝炎篩檢年齡下修

全台有32萬人帶原C肝病毒，其中又以原住民罹患的風險更高，衛服部決定自6月起，原住民公費肝炎篩檢年齡從45歲降到40歲，且未來40歲至60歲的原住民將全數列為篩檢對象。

5、新北市民搭捷運可用敬老卡點數

新北市65歲以上民眾每個月有480點免費點數，未來不僅可以用來搭公車，還擴大至台北捷運，讓敬老卡的使用範圍更廣泛便利。

6、桃園市試辦噪音偵測照相系統

桃園改裝車噪音的取締案件為全國最多，市府環保局6月起將運用科技執法測試噪音，當車輛經過噪音偵測照相器時分貝過高，系統就會自動感應拍照，稽查人員再進一步判斷是否為改裝車，若不合規定會被開罰1800到3600元。