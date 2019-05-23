中山大學用AI養Q甜肥美蝦　節電、省人力、每隻還肥三成

▲中山大學研究團隊運用AI養蝦可讓蝦隻增肥三成，校內智慧養殖池撈出重達約8尾斤（79公克）的草蝦。（圖／中山大學提供）

記者崔至雲／台北報導

中山大學資訊工程學系教授黃英哲、張雲南及鄺獻榮，與海洋科學系教授洪慶章、劉莉蓮合組跨域研究團隊，用AI高科技養蝦。洪慶章表示，根據今年1至5月的數值顯示，運用AI高科技除可將草蝦育成率從4、5成提高至7成，平均每隻蝦還能增重三成，蝦池節電三成，可說是「用最少人力養出最Q甜肥美的蝦」。

中山大學研究團隊建構以水下攝影的影像強化與辨識為核心的AI養殖系統，在校內智慧養殖池試驗成功。這套AI養殖系統藉由可見光和紅外線技術，全天候監測記錄蝦隻動態；透過AI科技強化水下影像，克服不同的光線、水色及混濁度，自動辨識蝦子的數量、大小、活動力及攝食情況等。團隊從去年10月開始，以純海水飼養草蝦，歷經6個多月的時間，成長至大約20尾斤（1斤600克，每隻蝦約30克）。洪慶章更指出，傳統蝦塭養殖的蝦隻一周約增重2公克，運用AI技術可讓蝦隻一周重達3公克，增肥三成。

請繼續往下閱讀...

▲中山大學研究團隊運用AI高科技養蝦，除可將草蝦育成率從4、5成提高至7成，平均每隻蝦還能增重三成，蝦池節電三成，可說是「用最少人力養出最Q甜肥美的蝦」。（圖／中山大學提供）

中山研究團隊指出，漁民養蝦最大的挑戰是要克服「混濁的養殖池水質」，而這又是蝦隻成長好壞的關鍵；由於蝦池混濁，漁民無法目視判斷池底蝦群的健康情況，一旦過度餵養，水中殘留過多的殘餌與排泄物，更會使水質加速惡化，大大降低育成率。洪慶章強調，AI能告知投餌最佳時機，「還能省下超過三成電力，同時降低養殖與巡邏等人力成本，用AI增加蝦塭產收。」

▲中山大學教授合組跨域研究團隊，用AI高科技養蝦成果豐碩。左起資工系教授黃英哲、張雲南、鄺獻榮，海科系教授劉莉蓮、洪慶章。（圖／中山大學提供）

黃英哲也說，AI水下影像養殖技術先以軟體技術實現，目前正在開發的人工智慧晶片模組，將關鍵技術實現在邊緣端的運算裝置上，可增進系統效能，大幅降低耗電、網路頻寬及資料儲存的需求，有利於大量部署並創造特色，保護智慧財產權。藉由幫助傳統產業轉型科技化，期能帶動相關產業發展，並鼓勵台灣更多年輕學子學習應用AI技術於養殖及海洋研究等領域。

本次研究成果為科技部生科司、人工智慧計畫、半導體射月計畫支持。合作之產業界包括養殖設備、物聯網、雲端服務、資料儲存、養殖業者等。目前研究團隊致力將AI水下影像辨識監控架構導入民間養殖場域，進行白蝦與草蝦池的實地測試。

