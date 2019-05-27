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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／廈門一季度進口台灣消費品46億　年增率達29%

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▲▼5G。（圖／CFP）

上海市副市長吳清3月30撥通了首個5G手機通話，標誌著上海成為大陸首個移動5G試用城市。（圖／CFP）

《福建》廈門一季度進口台灣消費品46億　年增率達29%

據統計，廈門關區一季度進口消費品49.5億元（人民幣，下同，約新台幣226億元），較去年同期增長33.2%，進口值已連續31個月同比增長。其中，自台灣的進口達10.1億元（約新台幣46億元），同比增長29%，占20.4%；自東盟進口消費品10.8億元，同比增長29%，占21.8%；自歐盟進口7.6億元，同比增長2.6%，占15.4%。此外，自澳洲和紐西蘭進口激增，分別同比增長1.6倍和2.5倍。（福建日報）

《北京》20餘省份成功打通5G電話　基站建設目標已超50萬個

截至目前，大陸已有20餘個省份成功打通5G電話，這意味著這些地方已經具備支持5G手機接入端到端5G網路的能力，實現了5G跨廠家端到端的業務互通。此外，廣東、上海、浙江等地公開的5G基站建設目標已超過50萬個，預計2022年全大陸將投資和建好逾200萬個5G基站。中國信通院則預計，2020至2025年，5G網路總投資額在9000億至15000億元，同期電信企業5G業務收入累計將達到1.9兆元。（經濟參考報）

《北京》陸4月規模以上工業企業利潤同比下降3.7%

據大陸國家統計局27日公佈的數據顯示，一季度全國模以上工業企業利潤總額同比下降3.4%，其中，4月利潤同比下降3.7%，與3月相比波動較大，但從平均增速看，3、4兩月利潤平均增長5.0%。工業企業一季度效益情況，石油加工、石油開採、化工等主要行業利潤有所好轉；私營企業利潤同比增長4.1%；在41個工業大類行業中，27個行業利潤同比增加，占66%，新增利潤最多的行業主要是煙草製品業，利潤同比增長29.4%。（澎湃新聞）

《雲南》外貿月度出口連續4個月實現同比增長

雲南一季度實現外貿進出口678.6億元，較上年同期增長10.1%，其中，外貿出口達281.5億元，增長25%；月度出口連續4個月同比增長，出口對全省外貿增長的貢獻率超過90%。昆明海關表示，外貿運行呈現四大特點，其中與與「一帶一路」沿線國家進出口貿易額達484.6億元，增長7.2%，占同期全省外貿額的71.4%。與東盟貿易額345.8億元，增長12%，與拉丁美洲貿易額增長41.8%。（雲南日報）

▲▼江蘇蘇州中心 。（圖／CFP）

▲江蘇蘇州市 。（圖／CFP）

《江蘇》蘇州房地產長效調控機制方案已成型　7月調控可能繼續加碼

住房和城鄉建設部在4月對最近3個月新建商品住宅、二手住宅價格指數累計漲幅較大的4個城市進行預警提示，其中包括蘇州。對此，蘇州政府稱，如果房市的幾大指標得不到控制，7月後調控會即刻加碼，包括擴大限售範圍，提高外地人購房需要的社保門檻等；與此同時，蘇州房地產長效調控機制政策已經形成方案，待上報住建部，長效調控機制實施後階段調措施不取消，一切以重要考核指標要求為準。（澎湃新聞）

《四川》發展超高清影片產業　2022年總規模突破1.6兆

近日發佈的《四川省超高清視頻產業發展行動計劃（2019-2022年）》提出，到2022年，四川省超高清影片產業總體規模有望超過3500億元（約新台幣1.6兆）；從核心關鍵器件突破、前端設備提升、終端設備產業化、傳輸網路改造升級、超高清內容建設、行業試點示範等6大方面提出產業發展重點任務。傳輸網路改造升級方面，實施傳輸網路改造升級、超高清內容建設和行業試點示範工程；加快建設5G移動通信網路、推動通信網路設施IPv6升級。（四川日報）

《海南》成立海外留學歸國人員協會　將打造成「海歸人才」服務平台

海南省海外留學歸國人員協會成立大會26日舉行，將打造海歸人才的宣傳服務平台、溝通交流平台以及招才引智平台。當天，海歸協會與三家大陸央企簽訂戰略合作簽約，分別為中鐵六局集團有限公司海南分公司、中鐵城建集團第三工程有限公司、中交第二航務工程勘察設計院有限公司海南分公司。（澎湃新聞）

《澳門》最新總體失業率維持1.7%

澳門統計暨普查局27日公佈的就業調查結果顯示，今年2月至4月總體失業率為1.7%，本地居民失業率為2.3%，均與上一期(2019年1月至3月)持平；勞動人口共39.19萬人，勞動力參與率為70.0%，其中總就業人數為38.53萬人，就業居民共28.01萬人，較上一期分別減少1800人及1900人；失業人數為6600人，較上一期增加100人；尋找第一份工的新增勞動力占總失業人口10.3%，上升1.8個百分點。（香港中國通訊社）

▼澳門戀愛巷。（圖／記者于佳云攝）

▲澳門戀愛巷。（圖／記者于佳云攝）

ET快訊
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前朝官員密闖市長辦公室！韓國瑜驚爆：是不是裝監聽器監控新市長

關鍵字：廈門,兩岸貿易,進口台灣商品,5G電話,5G,規模以上工業,房地產調控,海歸,澳門失業率

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