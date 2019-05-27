　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

佛光山台南區三皈五戒　發心立願持戒成就人生

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲佛光山台南區三皈五戒典禮，在南台別院舉行，佛光山住持心保和尚主持，台南區道場約千人參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲佛光山台南區三皈五戒典禮，在南台別院舉行，佛光山住持心保和尚主持，台南區道場約千人參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

莊嚴隆重的2019年佛光山台南區三皈五戒典禮，5月26日在南台別院舉行，恭請佛光山住持心保和尚主持，台南區道場南台別院、台南講堂、福國寺、慧慈寺等約千人參加，受持五戒最高齡是98歲蔡金帶與94歲蔡吳雪紅菩提眷屬，皈依三寶的則有出生9個月的嬰兒。

▲佛光山台南區三皈五戒典禮，在南台別院舉行，佛光山住持心保和尚主持，台南區道場約千人參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國際佛光會署理會長慈容法師特別蒞臨勉勵，提到發心皈依三寶受持五戒是人生一件大事，引用星雲大師說：「做人要讓人歡喜，給人接受。」 佛如光、法如水、僧如田，佛、法、僧三寶讓人生有方向，一般人以為受戒約束多不自由，其實戒的精神是「不侵犯」，受戒了大家更安全。

▲佛光山台南區三皈五戒典禮，在南台別院舉行，佛光山住持心保和尚主持，台南區道場約千人參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此次戒會由台南市長黃偉哲帶領政、商、教育、學術界等社會賢達38人代表請法，請法著亦全部皈依。心保和尚為大眾講戒時表示，皈依佛是皈依佛證悟的真理，只要肯發心就有力量就有希望，深入法意學習聖賢菩薩，親近清淨的僧團，即能成就星雲大師所說「我是佛」。

正信正見的弘法僧團，是法身慧命之家，所以受戒以後要常回道場，讓身心有依靠，佛、法、僧三寶是修道資糧，增長智慧自然煩惱少，所以皈依三寶有無限的功德，值得恭喜慶幸。

心保和尚接著說，五戒是身心的軌範，戒的精神是「不侵犯」，三皈五戒是信仰傳承，讓日後子孫有福德因緣皈依受戒，不但身心有依靠社會也會安定。

▲佛光山台南區三皈五戒典禮，在南台別院舉行，佛光山住持心保和尚主持，台南區道場約千人參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

佛光山台南區總住持滿舟法師指出，受持五戒趨年輕化，50歲以下佔一半，也有很多童男童女來皈依受戒，展現出信仰傳承，佛法已深入人心及各角落，讓我們看到人間佛教未來充滿希望。

明德戒治分監教誨師林文龍，自覺身為公務體系管教人員，身教更重於言教， 希望藉由受持五戒隨時提醒自己，牢記戒的精神與意義，以三好、四給淨化身口意，產生的正能量傳遞給同學遠離毒品，有正向的人生價值觀，日後回歸家庭社會建構和樂的生活。他說來到道場身心舒暢，看到的人事都是滿滿的喜悅，若人人能受五戒，社會必定更美好。

▲佛光山台南區三皈五戒典禮，在南台別院舉行，佛光山住持心保和尚主持，台南區道場約千人參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

佛光第二代李政翰分享，在道場能親近善知識，薰習人間佛教的真善美，內心感覺非常充實。黃秀鑾是南台別院大寮與園藝義工，因常來道場深受佛法的滋潤，工作上勝任愉快，她以歡喜心服務大眾，園林造景提供舒適的環境，自己也很開心，今日偕同先生一起來皈依。

夫妻檔蔡環州、紀淑芬在共修、法會、道場活動、義工中都有他們的身影，紀淑芬分享，平常起心動念常不清淨，所以要來複戒，透過懺悔、發願端正身心，期許多學習在佛道上精進更上層樓。

ET快訊
Makiyo「戶頭剩2千→月入60萬CEO」！1年靠3副業翻
喬媽生前「道別喬喬催淚信」曝光！早寫好18歲卡片萬人心碎
台中連環車禍！BMW大7連撞4車　駕駛命危搶救中

關鍵字：佛光山,台南區,三皈五戒,持戒

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

元氣故事車環台分享愛　金山學童好幸福

考核官都説讚！台東義消救災能力成績再突破　連4屆獲特優

萬安演習29日東部地區登場　警籲勿持玩樂心態以免受罰

新北挺青農種菜養雞　水保設施兼顧灌溉

佛光山台南區三皈五戒　發心立願持戒成就人生

嘉義縣共好生活協會關懷新住民　邀請共度端午佳節

花蓮聯合豐年節7月19日登場　大會舞入圍3隊將再拼決選

2019台美衛生福利政策研討會　經驗與成果交流

車上越籍男怪怪的！休假移民官下車前拍照　查獲非法移工

萬安42號演習如「吳宮教戰」　新住民、移工共同凝聚全民防衛意識！

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

同志師影響小孩性向家長籲轉班　台南議員：尊重同志！開同志專班

泡溫泉+煮溫泉蛋！宜蘭太平山必遊　還可搭蹦蹦車、賞夏季楓紅

羅志祥.易烊千璽街舞battle　3分鐘編排...跳3輪才決勝負

不知被耍...目睹番茄醬消失超興奮 他「抖音」尖叫問共犯：你有看見嗎

具荷拉凌晨「欲在住處輕生」！　警方證實：屋內煙霧瀰漫

2歲童5樓墜落！男徒手接被砸暈男童家屬：一輩子把他當親人

痛到睡著！日本女生挽臉初體驗 醒來驚嘆：皮膚真的變光滑了

1600人同婚宴凱道流水席爆桌　高舉「婚姻平權」杯、揮舞彩虹旗

煞車失靈！無人砂石車直撞對向 英勇哥「助跑縱身一躍」入車拉手煞

元氣故事車環台分享愛　金山學童好幸福

考核官都説讚！台東義消救災能力成績再突破　連4屆獲特優

萬安演習29日東部地區登場　警籲勿持玩樂心態以免受罰

新北挺青農種菜養雞　水保設施兼顧灌溉

佛光山台南區三皈五戒　發心立願持戒成就人生

嘉義縣共好生活協會關懷新住民　邀請共度端午佳節

花蓮聯合豐年節7月19日登場　大會舞入圍3隊將再拼決選

2019台美衛生福利政策研討會　經驗與成果交流

車上越籍男怪怪的！休假移民官下車前拍照　查獲非法移工

萬安42號演習如「吳宮教戰」　新住民、移工共同凝聚全民防衛意識！

百姓最後資金避風港遭掀　章定煊：將掀儲蓄險之亂　

午後暴雨台北市松山區列一級淹水警戒　全台五大水庫放水中

港媒：美台「三個首次」像玩火　台海將變「火藥庫」隨時爆炸

葉秉桓唱完歌睜眼..沒人拍手！　驚覺搞僵氣氛：是唱不好？

Smart智富／從財報、4指標篩優質銀行股

吞下246包古柯鹼！男搭機抽搐心臟驟停亡　檢證實：服過量毒品喪命

微風南山10間打卡美食！世界最濃抹茶、水果閃電塔　可以從B2吃到4樓

兌現投資高雄　郭台銘：地已買、郭韓會在排時間

【奧斯塔羅】發脾氣很正常，但你能夠控制自己的情緒嗎？

打玻尿酸結果暴痛　基金女王發文罵「惡醫」判決無罪

地方熱門新聞

專勤隊大掃蕩　外籍女躲廁所避查..

郭台銘嘉義行！女粉：你不當選台..

高雄古厝遭剷平！區公所阿姨爆哭..

出席曉明校慶　盧秀燕：女兒叮嚀..

桃園移、警、海聯合大清查　成效..

降落蘭嶼故障　旅客下機步行到航..

嘉縣蒜糖KU市集觀光景點新去處

南區萬安演習24日登場　不配合..

休假移民官　查獲非法移工

花蓮聯合豐年節大會舞　入圍3隊..

百年古厝因一張紙遭剷平！鄰嚇傻..

郭董逛嘉義東市場　攤商送肉粽：..

慶新北突破400萬人口　火鍋免..

萬安演習　新住民、移工凝聚防衛..

更多熱門

相關新聞

黃偉哲南台別院抄經 　洋溢法喜

慶祝佛光山開山53週年，佛光山南台別院於5月16日晚上舉辦「全球同步抄經修持活動」，500信眾齊聚大雄寶殿，抄寫《般若波羅蜜多心經》同霑法喜、同享法樂。

南台青年書院開課　深入經藏智慧如海

佛畫佛話佛誕特展　南台別院莊嚴展出

陶藝家余華宇驚艷作品　佛光山潮州講堂首展

佛光山南台別院　安樂富有講座開跑

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 具荷拉 喬喬 復仇者聯盟 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 米其林指南 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 同居時代 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

奧迪男五楊高架攔車遭撞死　妻哭：只是想加油

網一早奔好市多　這商品已經搶光

聚餐驚魂！過來人說真相：晚上別開山路

Gogoro妹騎上烏來沒電！神力扛18kg電池下山

清潔婦不爽請假被刁　拿拖把打趴女督導嗆「讓她死！」

月薪3萬給1萬家用！他嗆孕妻：不能省點嗎

獨／領養浪浪　一隻300賣宰殺　　　　　

泰國妹9年從不打掃！浴室淪陷黑爆

古一曝回歸《復仇者4》真正目的

iPhone SE 2新消息　規格一次看

神級女優「來台偷接S」！他爆精彩搏鬥內幕

五月天初登《玩很大》悲劇了！3負評洗版

貓養太大隻怎辦？網驚呆：這獅子吧

駕駛獲判撤銷罰單原因曝　鳳山警「站錯位置」

D罩杯妹實測青木瓜四物飲15天結果揭

更多

最夯影音

更多

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

同志師影響小孩性向家長籲轉班　台南議員：尊重同志！開同志專班

泡溫泉+煮溫泉蛋！宜蘭太平山必遊　還可搭蹦蹦車、賞夏季楓紅

羅志祥.易烊千璽街舞battle　3分鐘編排...跳3輪才決勝負

不知被耍...目睹番茄醬消失超興奮 他「抖音」尖叫問共犯：你有看見嗎

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面