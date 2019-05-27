佛光山台南區三皈五戒　發心立願持戒成就人生

▲佛光山台南區三皈五戒典禮，在南台別院舉行，佛光山住持心保和尚主持，台南區道場約千人參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

莊嚴隆重的2019年佛光山台南區三皈五戒典禮，5月26日在南台別院舉行，恭請佛光山住持心保和尚主持，台南區道場南台別院、台南講堂、福國寺、慧慈寺等約千人參加，受持五戒最高齡是98歲蔡金帶與94歲蔡吳雪紅菩提眷屬，皈依三寶的則有出生9個月的嬰兒。

國際佛光會署理會長慈容法師特別蒞臨勉勵，提到發心皈依三寶受持五戒是人生一件大事，引用星雲大師說：「做人要讓人歡喜，給人接受。」 佛如光、法如水、僧如田，佛、法、僧三寶讓人生有方向，一般人以為受戒約束多不自由，其實戒的精神是「不侵犯」，受戒了大家更安全。

此次戒會由台南市長黃偉哲帶領政、商、教育、學術界等社會賢達38人代表請法，請法著亦全部皈依。心保和尚為大眾講戒時表示，皈依佛是皈依佛證悟的真理，只要肯發心就有力量就有希望，深入法意學習聖賢菩薩，親近清淨的僧團，即能成就星雲大師所說「我是佛」。

正信正見的弘法僧團，是法身慧命之家，所以受戒以後要常回道場，讓身心有依靠，佛、法、僧三寶是修道資糧，增長智慧自然煩惱少，所以皈依三寶有無限的功德，值得恭喜慶幸。

心保和尚接著說，五戒是身心的軌範，戒的精神是「不侵犯」，三皈五戒是信仰傳承，讓日後子孫有福德因緣皈依受戒，不但身心有依靠社會也會安定。

佛光山台南區總住持滿舟法師指出，受持五戒趨年輕化，50歲以下佔一半，也有很多童男童女來皈依受戒，展現出信仰傳承，佛法已深入人心及各角落，讓我們看到人間佛教未來充滿希望。

明德戒治分監教誨師林文龍，自覺身為公務體系管教人員，身教更重於言教， 希望藉由受持五戒隨時提醒自己，牢記戒的精神與意義，以三好、四給淨化身口意，產生的正能量傳遞給同學遠離毒品，有正向的人生價值觀，日後回歸家庭社會建構和樂的生活。他說來到道場身心舒暢，看到的人事都是滿滿的喜悅，若人人能受五戒，社會必定更美好。

佛光第二代李政翰分享，在道場能親近善知識，薰習人間佛教的真善美，內心感覺非常充實。黃秀鑾是南台別院大寮與園藝義工，因常來道場深受佛法的滋潤，工作上勝任愉快，她以歡喜心服務大眾，園林造景提供舒適的環境，自己也很開心，今日偕同先生一起來皈依。

夫妻檔蔡環州、紀淑芬在共修、法會、道場活動、義工中都有他們的身影，紀淑芬分享，平常起心動念常不清淨，所以要來複戒，透過懺悔、發願端正身心，期許多學習在佛道上精進更上層樓。